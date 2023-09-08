全球第二大虛擬資產交易平台OKX進一步拓展香港市場

今年6月，香港推出的虛擬資產服務提供者(VASP)牌照制度正式生效，業界都視之為香港虛擬資產市場的里程碑。不少海外虛擬資產交易平台紛紛有意向証監會申請VASP牌照，全球交易平台OKX（前身為OKEx）亦是其中一所計畫進一步拓展香港市場的虛擬資產交易平台。



作為全球交易量排名第二大的虛擬資產交易所兼行業領先的Web3技術公司，OKX今年3月在香港成立公司("OKX香港")，為在香港市場申請牌照展開序幕。OKX一早便已在全球佈局上開始著手革新集團的組織架構，使旗下的產品與服務、安全及合規水平都能符合相關的監管要求，強化投資者的信心。除了VASP牌照外，OKX香港亦將根據《證券及期貨條例》申請第1類和第7類牌照。OKX的全球首席商務官先前表示，未來將重點專注於培養市場，強化投資者培訓。而OKX香港已經大致完成了VASP牌照申請的前期準備工作，現正按照香港證監會的要求進行外部評估，在評估報告完成後將會遞交正式的牌照申請。但最終獲發牌的時間，還需視乎香港證監會的具體審查情況。

OKX前身OKEx成立於2014年，是全球最早發展加密貨幣的平台之一。

近年積極革新公司產品 銳變成區塊鏈技術領軍

事實上，作為歐易OKX的創始人，徐明星可以說是區塊鏈產業的先驅。OKX前身OKEx成立於2014年，是全球最早發展加密貨幣的平台之一，其後於2022年品牌更新為OKX。鑒於近年來一系列的發展，OKX不再單單是一個虛擬資產交易平台，並已逐步發展成為虛擬資產生態圈的基礎設備供應商，業務範圍涵蓋交易所、Web3錢包、NFT市場、公共區塊鏈、及資本投資等。

過去數年， OKX一方面改善了智能合約系統分攤的問題，並開創了兼顧統一賬戶及其他強大功能的虛擬資產交易系統，進一步提升了用戶交易效率；而另一方面，OKX亦將Web3錢包集成到同一個應用程式內，讓數以千萬計的用戶可以迅速且便捷地體驗各種Web3產品，當中包括近期將先進的帳戶抽象(Account Abstraction)技術融合到其智能合約錢包內，為用戶提供一站式體驗，同時為Web3市場教育作出不少貢獻。與此同時，OKX Web3錢包還提供多鏈化的非託管式錢包、NFT市場、DEX、Dapps等不同的產品。

今年3月上線發行的Brc-20，在短短的半年內已成功吸引不少投資者追棒，OKX並計畫部署發行不少投資者希望部署發行BRCrc-20有關產品。歐易OKX當然亦深知投資者所想，所以作為歐易OKX的領軍人物的徐明星亦近日第一時間便亦在其個人社交媒體Twitter上表示，儘管OKX還未有計劃在中心化交易所上線brcBRC-20代幣，不過OKX其Web3平台將很快支持Ordinals和brcBRC-20代幣的鑄造、發送、接收和市場交易之產品與服務。

OKX不單是一個虛擬資產交易平台，業務範圍涵蓋交易所、Web3錢包、NFT市場、公共區塊鏈、及資本投資等。

另一方面，徐明星的領軍下的OKX還透過其投資部門OKX Ventures活躍於Web3項目投資及孵化。OKX Ventures專注於探索全球優質項目，支援最前沿的區塊鏈技術創新，已成功投資了包括基礎設備、Web3、NFT 等眾多領域在內共超過300個項目，積極推動全球區塊鏈行業的可持續發展。

致力打造世界品牌 將於新加坡「Token2049」峰會分享灼見

除專注產品與科技創新外，OKX還與曼城球隊、麥拿倫一級方程式賽車隊、翠貝卡電影節等世界級體育或其他行業巨頭進行跨界別合作，頻頻亮相國際舞台，引領虛擬資產及Web3行業走進全球視野。

OKX成為麥拿倫一級方程式賽車隊的首席贊助商。

OKX成為曼城的加密貨幣贊助商，達成長期的合作夥伴關係。

今年， OKX更成為亞洲首屈一指的 Web3 暨加密貨幣峰會「TOKEN2049」的冠名贊助商及主要演講嘉賓。OKX代表將於9月13至14日在新加坡TOKEN2049與超過1萬名來自世界各地的與會者交流及進行分享，探討如何共創嶄新機遇。

OKX代表將於9月13至14日在新加坡TOKEN2049與超過1萬名來自世界各地的與會者交流。

（資料由客戶提供）