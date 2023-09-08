內房｜官媒發文指不要誤讀「房貸利率降低」　三度重申房住不炒

內房股近日受到內地不同城市實施「認房不認貸」，以及調低按揭利率等利好因素而攀升。更傳出內地或會進一步放寬限購限售。不過國務院旗下媒體《經濟日報》今日（8日）發表題為「不要誤讀「房貸利率降低」」的文章，三次重申「房住不炒」定位或大前提並無改變，堅持「房住不炒」定位。



文章指出縱使內地房地產市場供求關係已發生重大，但「房住不炒」定位不變。今次降低按揭利率對一線熱點城市影響有限，且主要針對二套房，改善性住房需求被進一步釋放，「房住不炒」的大前提無變，買家毋須過度恐慌。

文章指出，部分房地產中介、營銷機構利用購房者的信息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響，散布非理性購房之聲，對此要予以警惕並釐清事實邏輯。而「房貸利率降低」有三層邏輯，市民要看清楚今次房貸利率降低，是全國政策下限降低，不是所有城市的房貸利率「一刀切」降至全國政策下限。房貸利率定價具體分為三步走。包括第一步，全國劃定政策下限；其次，各城市根據自身市場供求關係，在全國劃定政策下限的基礎上加基點或不加，確定該城市的政策下限；最後同一城市的不同銀行，在該城市政策下限的基礎上加基點或不加，確定該銀行的實際執行利率。