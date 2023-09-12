中資券商晒出國際業務中期成績表: 華泰國際穩坐一哥地位

在環球主要央行持續加息下，本港股市交投表現未見大起色，上半年證券市場交易量日均成交1,155億港元，按年仍下降逾16%。不過，市場上有多間中資證券商，繼續以香港作為基地拓展國際業務，而且錄得業績增長。從最新出爐的上半年業績，發現部分券商依然能在淡靜市況下，透過加強財富管理業務、基金買賣及固定收入等多元化投資平台，成功在本港搶佔市場機遇。下文將對五間在本港營運金融業務的中資證券行，作出一個成績大比併，發掘「逆市掏金」之路。



市場上多間中資證券商，續以香港作為基地拓展國際業務

華泰國際資產規模近2000億元

綜合中資券商旗下國際業務的財務數據顯示，從整體收入比較，華泰國際是排名最高的中資券商，今年上半年營業收入達到68.5億港元，按年急升逾36%。資產規模方面亦增長至接近2000億港元水平。財報顯示，主要受惠期內香港業務由股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金平台和旗艦投行業務平台體系持續深化，同時積極拓展熊貓債、點心債等人民幣債券業務，並參與香港交易所推出的港幣－人民幣雙櫃台模式，助力人民幣國際化。

從整體收入比較，華泰國際是排名最高的中資券商

業績緊隨其後的是中信證券國際，其上半年營業收入為62.7億港元，總資產2760億港元。至於其他同業諸如海通國際以及國泰君安國際業務，在今年上半年的收入則介乎15億元至17億港元不等。由此可見，華泰國際的營運表現在同業中穩坐「一哥」地位。

風險管控強 應對波動市

同時，企業財政狀況亦獲得國際評級機構的認可，當中三大評級機構之一的標準普爾對華泰國際的長期發行人評級維持「BBB+」，展望穩定，為中資券商最高水平。

波動的市場環境下，華泰國際指出會憑藉風險管控能力，保持業務規模及收入正向增長

按業績報告，證券交易業務方面，華泰國際旗下華泰金控（香港）託管資產總量859.92億港元、股票交易總量1265.49億港元。在波動的市場環境下，公司指出會憑藉風險管控能力，保持業務規模及收入正向增長，香港業務保持健康均衡發展，下半年，集團將繼續深化跨境一體化管理機制，打造跨市場的資本服務能力，為客戶提供境內外一體化的綜合金融服務，全面提升國際業務競爭力與影響力。