3年努力衝進7納米　中芯國產晶片「大突破」不夠驚喜？｜鄭昆侖

十號颱風「蘇拉」已離開，但是正當大家以為颱風威脅已離開香港之時，筆者上週提及到的「三颱共舞」格局仍在影響到香港。9月7日至8日出現的「百年一遇」大豪雨，應該是與熱帶氣旋「海葵」的殘餘環流（低壓帶）呈現很大的關係。或者是豪雨是「殺到埋身」的威脅，因此內地的「認房不認貸」房地產政策、又或者是華為的國產7納米晶片等等的消息，忽然不再是那麼的「吸眼球」。

「消防員救女」已成為近日城中一個熱話題，水災期間被消防員救起的一名女子顯得「特別開心」。大家未必知道女子開心的真正原因，只不過筆者知道該名消防員應該「幾好腰力」。憑照片以及視頻，可以推斷女子並不是偏瘦身材、而且有一定的身高，因此「熊抱」動作所涉的重量不會低。在此，要感謝是次水災期間付出努力的救援人員、以及處理善後工作的各方人員。

財神爺似乎不放水，降雨放水的反而是海龍王

港府以及港交所（0388）近期主動想方法，促進本地股票市場流動性。用普通人的術語，即是想提高本港股市的吸引力、增加大市成交量。流動性（Liquidity）一字本身就跟「水」息息相關。

不知道「求水訴求」是否引起了東海龍王的注視，亦帶來了近日豪雨。相反，作為本港主要銀行之一的匯豐香港，在9月8日黑雨假期當日公佈將新造按揭利率水平的「封頂位利率」由3.6厘水平，調高至4.125厘水平。似乎，財神爺現時渡假中，因此本地「市場水緊」的格局仍持續。涉債務的供樓人仕最好還是儲多個錢，以便應對利息開支上升的情況吧。至於炒股與否，似乎都是遲一些先再想吧。

為何中芯（0981）的7納米國產晶片並不算是「大突破」？

華為Mate 60 Pro手機包含7納米（7nm）國產晶片（芯片），在上週正正是科技界的一個熱話題，亦吸引了不少網紅以至傳媒的談論。行業專家普遍相信這一批7納米晶片是由中芯國際（0981）進行代工。中芯國際在9月5日一度升至22.0港元，但是在9月7日股價已打回19.82港元的水平。儘管有人認為量產7納米晶片是一項「重大突破」，但是這只不過是運用現有的DUV光刻機在不介意成本上升、良率（Yield)下降等因素，製造7納米晶片。

先不計今天的AI伺服器、超算系統（HPC)、手機已要求由EUV光刻機所生產的5納米、3納米晶片，2023年由中芯國際所生產的7納米晶片在工藝水平大約等同2018至2019年台積電（TSMC)的水平。

中芯國際的研發7納米晶片的藍圖，早在2020年左右其研發靈魂人物梁孟松已啟動了。運用DUV光刻機以Finfet的方式進行N+1、N+2的發展，最終是可以做到10納米以及7納米晶片。只不過，這個方法的極限是7納米（又或者是劣質版的5納米）。Oppo、Vivo、小米的中階手機內晶片已是7至5納米（Qualcomm、MediaTek晶片）水平，但是售價僅是2,000至3,500元人民幣左右。換句話說，叫價接近7,000元人民幣（香港水貨價高於8,000港元）的華為Mate 60 Pro，即使在中國內地市場的吸引力也未必會太高。

就舉中國國產品牌Oppo的5G手機「Reno8 Pro 5G」為例，機內晶片就是涉5納米工藝的「MediaTek Dimensity 8100」。在香港的水貨售價大約是2,700至3,400港元（約2,500至3,200元人民幣）。除非要求手機內大部份零部件都是國產，否則相信不少中國內地消費者很可能仍會使用Oppo、Vivo、小米的「親民價」手機吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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