美股｜Tesla股價飆10%　道指收市升87點　納指漲1.14%

受美國電動車龍頭Tesla股價漲逾10%帶動，道指周一 (11日) 收市升87點，為連續第三個交易日上升；納指漲逾1%。另外，投資人靜待美國本周即將公布的重磅通脹報告，以推測聯儲局利率路徑。



道指收市報34,663.72點，升87.13點或0.25%；標指報4,487.46點，升29.97點或0.67%；納指報13,917.89點，升156.37點或1.14%。

摩根士丹利最新報告看好Tesla發展，指其Dojo超級電腦有助公司業務，將其評級由「中性」上提升至「增持」，並大幅上調Tesla目標價至400美元。Tesla股價至收市升10.09%，每股報273.58美元。Apple、Microsoft和Amazon等其他大型股也股價上漲。

未來一周，市場將聚焦在美國周三（13日）公布的8月消費者物價指數（CPI）以及零售銷售等數據。 有「聯儲局傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）首席經濟特派蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，聯儲局對加息的立場正在轉變，可能會在9月暫停加息且進一步審視未來的利率路徑。