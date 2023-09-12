阿里新CEO首發員工信　提兩大戰略重心　4年內讓90後主力管理

阿里巴巴（9988）新任首席執行官吳泳銘，接棒履新後第三日，今早（12日）首發員工信。從《香港01》取得的信中，他確立未來兩大戰略重心為「用戶為先、AI驅動」，並希望4年內讓「85後」、「90後」作為主力管理者。他又向員工喊話稱，「時代在變，阿里必須變！時代在進步，阿里更必須進步！」



確立「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心

吳泳銘在信中表示，面對未來，阿里確立的兩大戰略重心為「用戶為先、AI驅動」，並以此作為員工信標題，稱集團會圍繞這兩大重心進行業務梳理，重塑業務戰略優先級。

信中呼籲阿里員工，通過技術創新帶來突破性用戶體驗。（資料圖片）

加大三類業務戰略性投入

在戰略重心的基礎上，他表示阿里將對三類業務，加大戰略性投入，包括技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務，以及全球化的商業網絡。

他表示，阿里所有業務的根基，是用戶價值以及帶來的用戶留存，因此轉型用戶視角將尋求最廣泛的開放合作，甚至包括傳統意義上有競爭關係的公司。在AI業務領域，他直言下一個10年中，最大的變量是AI帶來的全行業的深刻變革，「如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代」。

阿里將加大三類業務戰略性投入。（資料圖片）

4年內讓「85後」「90後」作主力管理者

吳泳銘又稱，阿里將進行全球化網絡構建，用更靈活開放的治理機制深入組織變革，要求各項業務都需對未來5年以上的趨勢做出判斷。故他信中強調，將堅決實行團隊年輕化，在4年內，讓「85後」、「90後」作為主力管理者，刷新業務管理團隊，讓更多年輕的阿里人成為核心力量。

據資料顯示，吳泳銘於1996年大學畢業後，第二年即隨馬雲進京。1999年返回杭州共同創辦阿里巴巴，成為阿里巴巴創始人之一，也擔任第一代程序員、淘寶啟動的「七員大將」之一，是元老級人馬，因此被稱為「阿里巴巴十八羅漢」之一，花名「東邪」。