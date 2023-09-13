樓市辣招｜唐英年指現為減辣時機　倡不徵收3千萬豪宅從價印花稅

曾任財政司司長的唐英年接受《星島日報》訪問時指出，樓市對整體經濟是非常重要指標，亦是市民是否外出消費的重要心理因素，因此認同目前是減辣時機，但亦要維持「住房不炒」的原則，可酌量減一些「辣招」，如可考慮不向3,000萬元或以上豪宅徵收從價印花稅，直言不想樓市崩坍。



唐英年指出當樓價從1,000萬元升至1,500萬元時，心理上富有了，外出消費自然較豪爽，但當樓市不斷下跌，樓價由1,000萬元跌至950萬元時，心理感覺較差，因此不願外出消費。因此政府必須評估樓市下調屬短暫性，或涉基礎社會及經濟因素。

他建議豪宅市場可以撤辣，因為一般市民很少能承擔3,000萬元或以上單位，因此撤辣不影響普通市民置業自住，但可鼓勵有財政能力者多買一個物業予子女或孫兒。

倡500萬元以下物業收百元印花稅

對於首置人士，唐英年指出可調低首置從價印花稅稅階，若買500萬元或以下單位，只需支付100元稅款，這對很多希望置業的年輕人或中年人是好事。

在談及港股時，唐英年指出目前股市印花稅為0.13%，買賣雙方合共須按交易額繳付0.26%的印花稅，為內地股票交易印花稅率0.05%的5倍。因此不單只要調整印花稅，更須要多管齊下。此外他表示目前社會氣氛與2003年相似，加稅會令到市民更反感。