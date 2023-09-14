Bowtie獲3490萬美元B2輪融資　永明金融及三井物產領投

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，已獲3,490萬美元B2輪融資，由香港永明金融領投，並獲得三井物產的進一步參與。

Bowtie期望，融資後進一步拓展公司業務並投資於科技，以填補香港達8,860億美元的保障缺口，目標是透過加速產品創新以及與醫療服務供應商的垂直整合，從而建立起差異化優勢，最終從源頭上改變客戶體驗。

公司的快速崛起推動整體網上應用率的發展，讓市場上的直銷渠道保單銷售比率由2.9%上升至8.5%，增幅近3倍。憑藉約30%的市場佔有率，Bowtie於2023年的上半年在香港的直銷渠道再度列冠，連續兩年成為該渠道的保單銷售冠軍。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇指：「Bowtie的年度整體經常性收入達到2,500萬美元，客戶數量亦衝破10萬大關，展示在業務增長、品牌建設以及客戶價值等各方面的基礎。

作爲Bowtie早期投資者，香港永明金融欣然領投此次B2輪融資。香港永明金融行政總裁林嘉言表示：「在Bowtie面世之前，從來沒有人設想到消費者能夠主導保險銷售過程。很榮幸能夠支持Bowtie開拓醫療保險的新類別，共同讓保險變得真正的可負擔，不再遙不可及。」

三井醫療管理有限公司（香港分部）首席執行官宍戶友哉表示：「三井熱衷於投資以價值為導向的醫療生態系統，當中重要的一環在於讓保險公司以及醫療服務供應商達成一致的利益；Bowtie不僅透過其創新的舉措讓兩者站在同一陣線，更大大簡化了醫療系統的複雜性，這讓我們看到了虛擬保險以科技重塑保險新格局的潛力。」