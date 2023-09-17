G20四大焦點　世界新秩序　印度左右逢源｜林子傑

G20四大焦點 世界新秩序 印度左右逢源

2023年第十八次G20峰會近日在印度新德里閉幕，這是印度第一次主辦G20峰會，《新德里宣言》(New Delhi Declaration) 成功修訂了全球對烏克蘭戰爭的立場，而贏得了G20所有成員國的支持，達成了令人矚目的100%共識，這對印度來說，是一個歷史性時刻。

以下是筆者想跟讀者們分享的：印度 G20 峰會四個要點。

1. 修訂了全球對烏克蘭戰爭的立場

印度G20宣言沒有任何針對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的直接批評，去年聯合聲明中所提及俄羅斯侵略以及要求俄羅斯「完全、無條件」(“complete and unconditional”)退出戰爭的內容，均被刪除。新的聲明強調，各國必須避免以武力來獲取領土，及使用或威脅使用核武器是不可接受的。

2. 非洲聯盟的擴大

非洲聯盟被接納為G20的常任理事國。此前，G20中唯一的非洲成員是南非。在G20印度峰會上，代表非洲大陸55個國家的非洲聯盟，像歐盟一樣獲得了正式成員的資格。

3. 印度-中東-歐洲經濟走廊（India – Middle East – Europe Economic Corridor - IMEC）

印度、美國、沙特阿拉伯、歐盟、阿聯酋、法國、德國和意大利政府簽署了一份諒解備忘錄（MoU），以建立印度-中東-歐洲經濟走廊。IMEC 被設想為一個涵蓋鐵路和海上航線的運輸路線網絡。其主要目標是通過亞洲、阿拉伯灣和歐洲之間的一體化，來促進經濟發展。IMEC屬於全球基礎設施投資夥伴關係（PGII）的範疇, 而PGII 是一項由西方國家領導的項目，旨在為關鍵基礎設施開發（包括道路、港口、橋樑和通信系統）爭取資金，其目標是加強全球貿易與合作。

雖然諒解備忘錄中沒有提及中國，但很明顯，IMEC希望成為中國「一帶一路」的替代方案。

4. 印度——世界新秩序下的超級中介人

印度成為全球分歧的大贏家，它能夠成功說服G20所有成員國支持對烏克蘭戰爭的新立場，已是非常好的例子。

目前，印度是少數可以充當發展中國家和發達國家之間橋樑的國家，近年來印度參與了幾乎所有主要的全球聯盟。例如，印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）、美國主導的印太經濟繁榮框架（IPEF）、金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）等。

中國在G20峰會過後的BBC訪問中，讚揚G20聯合聲明向世界發出了「積極信號」。 這是北京首次對該聲明發表評論，這一次，包括英國、美國甚至俄羅斯在內的G20成員國，都對聯合聲明表示讚賞，也成功修復了近年G20峰會信譽度不斷惡化的情況。筆者認為，印度在G20峰會上取得的成就是非常了不起。今天的印度在中美角力的地緣政治下左右逢源，已經發展為一股不可忽視的世界級力量。