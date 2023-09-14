羅兵咸︰上半年33家內企來港上市　TMT佔三成　平均融資額2.29億

羅兵咸永道（PwC）發佈上半年科技、媒體及通訊行業(TMT)行業IPO情況，今年上半年共有33家內地企業於港股主板上市，總融資額178億港元，其中有10家為TMT行業企業，總融資額23億港元，平均融資額2.29億港元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為22倍。



TMT企業境外融資規模下降 零售消費IPO最受本港青睞

從該行業總體而言，上市企業與集資數目均下跌，較之於去年下半年，今上半年內地TMT企業IPO從124起下滑至66起，融資總額從人民幣1,335億港元降低至約829億港元，且主要集中於內地市場上市。僅有佔比24%的共16家內地TMT企業，選擇在香港及海外上市，錄得約41億元人民幣融資額，佔總融資額的5%，平均融資額為3億元人民幣，規模較之前有所下降。

相較之下，上半年來港上市的僅4家零售消費類企業總融資額66億港元，平均融資額16.42億港元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為25倍，均高於TMT企業在港表現。

羅兵咸永道發佈圖標顯示，上半年本港零售消費業IPO融資表現優於TMT企業。（線上發佈會截圖）

港交所18C新規 降低特專科企上市門檻

羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒表示，港交所（0388）於3月發佈了關於特專科技公司上市制度的諮詢總結，並在主板上市規則中新加入第18C章，降低了尚處於初步商業化，或未完成商業化階段特專科企的上市門檻，將利好信息技術、硬件材料、新能源等領域。加之港府已成立股票市場流動性專責小組，將為本港資本市場重拾動力，吸引特征專科企來港。

港交所上市規則新加入的18C章節，利好特專企業來港上市。（資料圖片）

高包容「帶虧」上市企業 中概股赴美回暖

羅兵咸表示，香港以及海外市場對未盈利的企業帶虧損上市的接受度高，因此上半年於香港及海外上市的，除陸金所以外的15家TMT企業中，有6家處於虧損狀態，包括粉筆（2467）、北森控股（9669）、易點雲（2416）等，致使大部分香港及海外上市企業處於平均淨虧損狀態。

該行中國審計業務合夥人陳建孝指，上半年中概股赴美上市數量有所回暖，隨著備案等管理規則落地，將持續推動境外上市渠道的暢通。