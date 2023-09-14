梁錦松評港經濟三大範疇　倘樓價再跌可減辣　夜經濟不能「鬥平」

本港經濟吹淡風，近期少有公開露面的前財政司司長、新風天域創始人兼董事長梁錦松今日（14日）出席活動時，就樓市下行、推動夜經濟及減股票印花稅等經濟議題，作出多方面回應及「獻計」。

憂倘樓價再跌 影響銀行體系

同樣曾任財政司司長的全國政協常委唐英年日前表示，現時是樓市減辣時機，倡3,000萬元以上豪宅可減辣。梁錦松則稱，樓市受各方面影響，利率上升、經濟減慢等因素，影響不少市民信心。「係咪要買樓就每個市民自己決定，﹙但﹚係咪減辣就多咗好多人買樓呢？我諗見仁見智。」他補充，如果樓市再下行，都可能是減辣的時機。

與此同時，梁錦松又稱，現時樓價下跌已達兩成，若跌幅加深可能會影響銀行體系，「如果有影響銀行體系嘅心態，就可能會引致更大經濟問題。」

梁錦松指，如果樓市再下行，都可能是減辣的時機。﹙資料圖片﹚

推動夜經濟 需從創新、差異化著手

至於港府近日大力推動夜經濟，梁錦松指，隨著兩地交通愈來愈方便，自然有不同需求。不少香港人因為有新鮮感、交通方便及價格較相宜，故喜歡到深圳消費。

他續指，在管理學角度來說，競爭有兩大途徑， 一個是成本或價格，另一個是差異性，香港要發展自身的優勢，「我覺得香港拼價格係拼唔到，至於發展所謂嘅夜經濟，有咩可以吸引外面嘅人，係內地無嘅，我哋可能要發展呢啲嘢。」

梁錦松又指，「係咪要一個市集呢？我覺得唔係一個市集嘅問題，香港應該就自身條件，去發展多啲高端、周邊地區無嘅，比如大型國際展覽、國際會議或國際性演唱會，呢啲就可以吸引周邊無，但有呢啲需求嘅消費者。香港要多啲諗自己優勢係邊，唔係只用成本競爭。」

而港府有指要帶頭推行夜經濟，他就表示：「香港政府一向比較上係大市場小政府，市場發展同反應會快過政府，所以無論私營企業又好，市場都好，都要發展到我哋優勢，而吸引到外地人同本地人去消費。我諗要多啲從創新、差異化發展先得。」

谷經濟，梁錦松明言，香港要多些思考自身優勢，而非成本競爭。﹙劉凱欣攝﹚

籲尋歐美以外資金

而減股票印花稅上，梁錦松則謂：「政府嘅事等政府去諗，但點樣去吸引更多資金嚟香港，喺股票市場投資，呢個係要整體考慮。」他續指，當中包括開發更多資金來源，「因為以往歐美資金相當多，但因為地緣政治，歐美資金對香港市場無乜信心。我哋係咪可以諗其他地方資金？」

其指出，比如一帶一路中東資金多，「佢哋資金係咪淨係貪好嘅回報？據我了解佢哋關注嘅唔係只係喺香港賺到回報，佢哋比較關注中國同香港結合咗，點幫佢哋本土經濟發展或者國家發展。」

梁錦松認為，種種都要從多方面考慮，而非只有「一招兩招」，關鍵是開源和如何強化自己吸引力。「依家個問題係好多人唔睇好中國，但中國依家呢個調整係有必要。隨住國家推好多政策，隨住回復中國民營企業信心時，中國發展仍然好有可觀性。到時外國資金自然會追返我哋！」