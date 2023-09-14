許正宇︰「一帶一路」區內基建發展強勁　企業可經香港尋融資渠道

財經事務及庫務局局長許正宇今日（14日）表示，香港擁有穩健的金融生態系統，具備獨特優勢為共建「一帶一路」倡議作出貢獻；而通過參與「一帶一路」倡議，香港也能探索與世界各地金融機構合作的新機遇。

許正宇今日在「一帶一路高峰論壇」歷來首個「金融專章」的專題環節「東盟及中東地區的集資中心—香港」上致開幕辭時，闡述香港在基建融資方面的優勢。他提到：「『一帶一路』區內基建發展勢頭強勁，企業可以經香港尋求多元化的集資和融資渠道。香港是亞洲領先的債券市場，提供首次公開招股、上市後安排、發債和銀行貸款等的豐富選擇。」

國際資本市場協會指出，以亞洲為基地的機構向國際發行的債券來計算，透過香港安排的發行量自2016年起連續七年居全球首位，2022年發行量更超過1,000億美元，市場佔有率約三成。

許正宇補充說，作為首要國際資產及財富管理中心，香港正致力吸引「一帶一路」國家和地區的企業來設立企業財資中心，因此正積極推動基金結構多元化，包括引入開放式基金型公司和有限合夥基金制度，以及便利外地基金遷冊來港的機制。

中東和東南亞國家聯盟在「一帶一路」倡議中擔當着重要角色。許正宇表示，這兩個地區帶來很多合作和發展機遇，並指出香港擁有世界級的金融基建和專業服務，隨時準備好為「一帶一路」沿線國家和地區提供一站式方案，吸引國際資金，支持項目發展。

許正宇又引述昨日（13日）中國香港與迪拜酋長國簽訂諒解備忘錄，重申兩地致力加強雙邊關係和合作，並促進兩地金融服務業共同可持續發展。該諒解備忘錄將有助促進兩地金融服務業在關鍵領域上，包括但不限於家族辦公室、金融科技、虛擬資產以及綠色和可持續金融等各方面的政策溝通、知識交流和探索合作機遇。

許正宇昨日主持「一帶一路高峰論壇」中以「發掘中東潛力」為題的政策對話環節，各講者就中東地區崛起成為國際樞紐的因素以及國際間如何發掘中東的潛力，分享他們的見解。對話環節的講者為沙特阿拉伯部長理事會總秘書處顧問Fahd bin Abdulmohsan Al-Rasheed、阿拉伯聯合酋長國經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri和埃及國際合作部部長Rania A Al-Mashat博士。

在昨日的高峰論壇期間，許正宇會見埃及投資與自由區管理總局首席執行官Hossam Heiba，雙方探討「一帶一路」倡議帶來的合作潛力和機遇。