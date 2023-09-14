協同通信︰未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運

證監會昨日﹙13日﹚稱，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台(VATP)的牌照。

協同通信(1613)在6月時曾公布，旗下直接全資附屬RadioWorld與JPEX、鳳凰國際及JadePower訂立認購及股東協議，藉以由JadePower營運合營企業。

協同通信今日澄清，JPEX先前曾向JPEX VATP提供若干技術服務，並獲同意採用相似名稱以作營銷用途。JPEX亦確認其分開並獨立於JPEX VATP及/或營運JPEX VATP的實體，且與JPEX VATP及/或營運JPEX VATP的實體並無關連。無論如何，該公司未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。

公司指出，完成6月提出的協議的若干先決條件，並未於今年6月30日或各訂約方可能書面協定的其他日期之前達成。各訂約方已就上述服務協議的期限及延長完成日期進行磋商，惟各方並未能達成共識。因此，除表明終止後仍存續的標準條文外，該協議已於同日失效，並不再具有進一步效力及效用。

董事會認為，協議失效對集團現有業務營運或財務狀況並無重大不利影響。集團已積極尋求機會以擴展其業務營運，並已為繼續開拓其VATP業務物色合適的服務供應商及合作夥伴。