內房｜遠洋暫停所有境外債付款　至重組方案實施　股價曾挫6%

遠洋集團（3377）公布因流動性緊張情況，經審慎考慮後將暫停所有境外債付款，直至整體重組/或延期解決方案獲得實施。同時將繼續與銀行﹑債券持有人及金融機構等相關持份者磋商，以展期及/或重組相關境外債務。



消息導致遠洋股價早段相當波動，曾低見0.62元，曾挫6%，最新報0.66元，無升幅，成交額為1.02億元。

遠洋指出進入2023年以來，在行業銷售及融資環境未明顯得到改善形勢下，協調銷售額快速下降，資產出售不確定性增加，各項融資活動持續受限。為應對嚴峻流動性壓力，一直與債權人積極對話，努力主動管理其負債，包括但不限於就二零二四年票據、二零二七年票據及二零二九年票據進行同意徵求。儘管作出該等努力，預計公司的流動性在中短期內仍將面臨持續挑戰。

公司認為最佳的出路是對其境外債務進行全面重組，確保債權人得到公平公正的待遇，提供可持續的資本結構，並為穩定營運奠定基礎。

遠洋指出現階段正在不懈地努力，確保根據已簽訂的預售安排交付已竣工的物業並繼續其業務營運，將集中一切必要資源，確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、合作夥伴及所有持份者的利益。此外，正在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。

未能於到期時作出以上境外美元證券項下的付款可能導致債權人要求加速付款。8種境外美元證券將於今日（15日）上午9時起停牌，直至另行通知為止。

公司已委任華利安諾基（中國）有限公司為其財務顧問，並委任盛德律師事務所為其法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰進行評估並制定最佳解決方案。