渣打與杜拜經濟及旅遊部簽合作協議　促家族辦公室虛擬資產發展

渣打香港宣布，與杜拜經濟及旅遊部簽訂合作協議，攜手推廣香港與杜拜之間的業務增長和發展機遇。協議由渣打香港區行政總裁禤惠儀，和杜拜經濟及旅遊部之杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri代表簽署。



根據協議，渣打香港與杜拜經濟及旅遊部將就香港與杜拜之間一系列策略性範 疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長；發展創新的可持續和綠色融資方案；發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資；及促進初創企業和新科技服務供應商 的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場交易研發尖端科技方案。雙方會成立聯合工作小組，討論如何達成這些目標

禤惠儀表示，作為一間在香港及杜拜都扎根深厚的國際銀行，渣打別具優勢協 助客戶把握香港和杜拜，以至中國內地及中東地區更大市場的龐大機遇。今年 上半年，渣打來自「中國–非洲和中東走廊」的網絡收入按年升76%，反映這 些地區之間日益蓬勃的商業連繫。渣打期待與杜拜經濟及旅遊部緊密合作，為 香港和杜拜的企業帶來更多互惠互利的好處。

Hadi Badri表示，透過與渣打銀行合作，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇。建基於杜拜作為中東、非洲以至更廣 地區的樞紐，此協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增 長計劃。