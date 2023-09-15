美團閃購過去四季規模達1750億元人民幣　料2026年逾4000億元

美團（3690）在周四（14日）舉行的「2023美團即時零售產業大會」中，其披露在過去4個季度，美團閃購規模已有1,750億元（人民幣‧下同），到2026年將超過4,000億元，或誕生3萬家日銷過萬元的門店，100個10億級品牌。



美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中稱，他在2021年曾預言互聯網零售市場將會從「萬貨商店」轉為「萬物到家」，即時零售市場規模有望達1萬億元。他預測即時零售業今年底市場規模將逾5,000億元，並在2026年突破1萬億元。

美團預測，美團閃購將在2026年誕生100個10億級品牌。（資料圖片）

四線城市銷售額增速70%

集團副總裁、閃購業務部負責人肖昆表示，內地即時零售市場正從高線城市向低線城鎮擴散，年內四線及以下城市銷售額增速70%，且用戶年齡也逐漸從年輕人向中青年人擴散。據悉，目前美團閃購已和逾4,600家大型連鎖零售商、37萬本地小商家及350多家品牌商達成合作。

月初曾有內媒消息稱，美團通過內部全員信，提拔了5位業務負責人擔任副總裁，任命於本月1日生效，肖昆即為其中之一。網傳他2018年加入美團，2020年開始負責美團閃購業務。