iPhone15銷情｜美團︰半小時銷額破2億　京東︰逾250萬人預約搶購

蘋果iPhone 15系列上週五（15日）開始預購，由於選色、配置等原因遭眾多網民吐槽，加上禁售傳聞及華為Mate 60系列風頭甚勁，外界原預測會引發激烈競爭。不過，內地電商平台iPhone 15預購反應，為新iPhone15預示好兆頭。



美團（3690）公佈，預售開始後半小時內，iPhone15系列銷售額即突破2億元人民幣，其中近3成交易通過直播平台實現。美團閃購表示，Apple已經成為手機行業中，入駐美團閃購門店數量最多的品牌。

阿里巴巴（9988）旗下銷售平台天貓表示，在開售1分鐘內，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max即售罄，天貓在30分鐘內補貨了9次。

京東數據稱，售價更高的iPhone 15 Pro Max預約人數超過143萬。（資料圖片）

京東（9618）平台發佈的數據顯示，iPhone 15 Pro機型預約人數超過113萬人，擁有更高的配置與更高價格的iPhone 15 Pro Max預約人數超過143萬人。

儘管兩款機型的預約人數存在重疊的可能，且預約時無需交付定金等費用，但數據仍然可觀。內媒消息稱，僅從京東數據iPhone 15 Pro已遙遙領先，部分機型或將排隊約2個月才可取貨，「甚至連重大突破的華為Mate 60系列都無法與之匹敵」，並表示眾多網友雖然吐槽但仍然選擇搶購，是「口嫌體正直」。