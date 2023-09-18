多隻細價股暴瀉收場　宏基跌78%　友聯3日漲近2倍後挫三成

多家細價股今日﹙18日﹚暴瀉，其中宏基集團控股（1718）收市報0.156元，暴跌78%，成交額4,130萬元，連跌第3日，較上周三(13日)盤中所創52周高位0.92元挫逾八成。



飛尚無煙煤（1738）收市報0.33元，跌50%；生活概念（8056）收報0.064元，跌41.8%；京基智慧文化（0550）收報0.425元，跌41.8%。

友聯國際瀉逾三成 此前三個交易日累漲近2倍

澳能建設（1183）、友聯國際教育租賃（1563）、西證國際證券（0812）收市報0.53元、1.84元、0.016元，分別跌約32.1%、31.6%、30.4%。

其中，友聯國際教育租賃今日高開11.5%報3元後，轉勢急挫，慘淡收場，全日成交額6.44億元。該公司上月底曾遭監管機構到訪，就股份交易等涉嫌罪行調查，上月29日曾停牌，當日盤中曾挫86.8%低見0.62元，翌日(30日)即復牌。該股本月5日獲納入港股通，上周擬配售1.09億股新股計劃落空，據稱是考慮到市場情況及股價波動，惟無阻今日此前三個交易日累漲近2倍。

友聯國際教育租賃（1563）上周配股計劃失敗後，今日股價高開後急跌31.6%。（資料圖片）

此外，璋利國際（1693）、國瑞健康（2329）、中國藝術金融（1572）、綠領控股（0061）、興利（香港）控股（0396）、萬華媒體（0426）等個股全日亦收跌20%至30%。