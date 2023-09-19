人民幣離岸價跌穿7.3　官媒發文稱貶值壓力屬短期及階段性

人民幣匯價再轉弱，離岸價一度失守7.3，最新報7.3009，跌98點子，在岸價最新報7.294，跌24點。



另一方面，內地官方媒體再次就人民幣匯價發表文章。《經濟日報》發表文章指出，人民幣兌美元匯率貶值壓力屬短期和階段性，金融管理部門「該出手時就出手」，對單邊﹑順周期行為予以糾偏，對擾亂市場秩序行為進行處置，防範匯率超調風險。

文章指出人民幣匯率在長期根上仍取決於經濟基本面，隨著內地穩經濟﹑穩預期政策陸續出台落地，重新錄得通脹，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖等，經濟「進」的動力正在積聚，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

文章又指，從歷次下調外匯存款準備金率來看，短期內均可以起到緩解貶值壓力、防範超調風險和提振信心的作用。企業和居民亦要堅持「風險中性」原則，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，保護好財產安全。

料美匯指數續走強機會不大

文章提到，目前105左右的美元指數處於歷史相對高位，繼續走強概率不大。 人民銀行自上周五起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至4%，是2022年以來第3次下調，預計將釋放外匯流動性約164億美元。