JPEX｜證監︰6月有權力後已即時調查　否認JPEX「保持溝通」說法

虛擬資產交易平台JPEX上周遭證監會點名經營手法不當後，警方昨日﹙18日﹚展開大規模搜查行動，被捕人士包括網絡紅人林作、YouTuber陳怡等，全部涉嫌「串謀詐騙」。事件引起公眾對虛擬資產交易平台監管的關注。



警方商業罪案調查科及證監會今日﹙19日﹚舉行記者會交代JPEX懷疑詐騙事件。對於外界質疑證監今次反應較慢，證監會表示，該會一年前將JPEX加入可疑名單時，沒有作出行動，原因是當時未有相關權力監管虛擬資產平台，在今年6月有權力後，已即時調查及向外發出警告。



警方在JPEX案拘捕行動中，檢獲大批證物，包括800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。（左朗星攝）

去年7月證監會已將JPEX列在「無牌公司及可疑網站名單」，列出兩個公司名分別為「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」和「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」。證監當時指，上述公司「似乎在其網站內提供虛擬資產相關產品予香港投資者。本會呼籲投資者如打算在不受規管的平台上投資，務必格外謹慎。」

由證監發出「警告」至今歷時一年多，JPEX依舊繼續經營，規模亦愈做愈大。警方表示至今接獲1,641人報案，涉款約12億元，至今共拘捕8人，包括4男4女，年齡介乎22至52歲，協助多名苦主的立法會議員吳傑莊指出，雖然證監會於去年7月已將JPEX列入可疑網站名單，但不少公眾仍未知悉，認為證監會可早「出手」提醒市民風險，包括在不同平台多宣傳，並加強投資者對虛擬資產的教育。

證監︰6月有權力後已即時調查

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才亦稱，證監會無法掌握市場上所有虛擬資產交易所，只能在出現問題後補救，形容情況不理想，反映政府需加強監管，例如主動巡查現有虛擬交易平台，收集交易情報有否交易風險，並加強投資教育。

不過，證券及期貨事務監察委員中介機構部發牌科總監兼黃樂欣在記者會上表示，倘若虛擬資產交易平台沒有申請牌照，應逐步減少業務，不能作廣告宣傳，為結束營運作準備。「JPEX在我們發聲明點名批評之前，並沒有跟我們有任何溝通，亦沒有申請牌照。而證監會一年前將JPEX加入可疑名單時，沒有作出行動的原因是當時未有相關權力監管虛擬資產平台，在今年6月有權力後，已即時調查，並在9月13日點名警告。」

立法會議員吳傑莊（左）陪同兩名苦主昨日會見傳媒。（江麗盈攝）

虛擬資產交易平台名單 現僅兩間上榜

今年6月證監會推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，由以往自願申請牌照改成強制發牌，要求業界除了領取證監會1號及7號牌（證券交易及提供自動化交易服務），還需申請VASP牌照，即數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照（VASP）。

值得一提，虛擬資產交易平台新發牌制度自6月1日生效，平台必須持牌才可在港運作，以開放平台予散戶投資者使用。制度引入「過渡期」安排，此前已在港營運的平台，將有12個月過渡期，惟須在9個月內申請牌照，及在成功申請牌照前不能向散戶提供服務。

證監會今年正式確立VASP牌照制度，取代過往自願發牌制度。（香港01製圖）

據《香港01》記者整埋公開資料統計，HashKey、OSL、BGE、OKX、Bitmex、Bybit等加密資產交易所都在為拿牌作準備。其中本身已自願申請牌照的兩個虛擬資產交易平台，即OSL及HashKey，上月已獲得證監會取消專業投資者的限制，但同時加入「反洗錢」的監管要求，以便在取得香港虛擬資產服務商（VASP）牌照之前，已開放予零售投資者。

翻查證監會網站在「虛擬資產交易平台名單」專頁，列出獲證監會正式發牌的虛擬資產交易平台營運者的名稱，目前也只有OSL Exchange及HashKey Exchange。

至於現時有哪些交易平台已在申請VASP牌照，或者已被證監會拒絕發出牌照，黃樂欣則指，證監會沒有相關名單。「我們不列出這個名單的原因是不想誤導投資者，以為證監會冇提及他們等於合規。我們現在的做法是只提供已領取牌照的平台，目前有兩間平台已獲發牌（自願發牌）。」

警方及證監會今日交代JPEX事件。（梁偉權攝）

證監會否認JPEX「保持溝通」的說法

JPEX被列入「無牌公司及可疑網站名單」，公司昨傍晚再發特別公告，堅稱一直願意並樂意配合不同地區政府的政策法規及牌照監管制度，亦有與證監會保持溝通，批評證監會未有實踐承諾，對JPEX不斷施以不公平對待。

翻查資料，JPEX曾在今年 2 月 23 日發出公告 《JPEX 將在香港申請最新的加密貨幣交易牌照》，惟平台一直尚未於往後公佈任何牌照申請的後續進程更新。JPEX指因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時﹐而有關事宜需有待正式提交申請，意即尚未遞交牌照申請。

不過，今日證監會正式否認JPEX「保持溝通」的說法，強調在點名批評前沒有與JPEX溝通。另外，據證監聲明，有網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。