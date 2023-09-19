巴黎直擊｜陳茂波談本港四大領域機遇　 籲對虛擬業務持包容態度

財政司司長陳茂波今日（19日）在法國巴黎，出席由貿發局﹙TDC﹚舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）。陳茂波致辭時透露，今次是他首次正式率領約130人的代表團出訪法國，並將聚焦與法國商界，討論亞洲經濟和本港四大領域的最新發展及機遇，涵蓋證券市場、創新科技、綠色金融及文化藝術等範疇。



財政司司長陳茂波在法國巴黎，出席由貿發局舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」。

雙邊貿易額去年達96億歐元

陳茂波指出，疫情肆虐數年，對環球經濟充滿挑戰。幸而本港與不少法國企業關係仍然牢固，去年雙邊貿易額更達96億歐元（折合約802億港元）。他笑言，當中不少得深受歡迎的法國精品品牌，如Louis Vuitton（LV）、Chanel及波爾多酒莊等。而儘管疫情下，本港仍進口1,300萬至1,400萬支法國葡萄酒。

他表示，在一國兩制下，本港實行普通法及簡單稅制，人員及資金可以自由流動，維持本港資金池的活力，同時亦符合國家迫切利益，並奠定了作為國際金融中心、國際貿易航運中心，以及投資中心的三大投資重要地位。而加上地理位置便利等優勢，本港作為大灣區重要組成部分，商機無限，勢成為法國企業尋找大灣區營商機遇的重要跳板及捷徑。

陳茂波在法國巴黎出席由貿發局﹙TDC﹚舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」。

聚焦在四大領域發展

同時他稱，香港作為經濟重要樞紐，客運量預計到今年年底，將回升至疫情前80%，並在2024年完全恢復。香港的潛力及其提供的全球業務機會比以往任何時候都更大，今次將會聚焦談論本港四大領域發展。

今次將會聚焦談論本港四大領域發展。（GIS提供圖片）

證券市場商機龐大 稱屬企業融資最佳平台

其中一個正是證券市場。他指出，本港作為國際金融中心，證券市場市值為本港 GDP（國內生產總值）的13倍，商機龐大。他表示，去年本港發行了約1,900億歐元（折合約1.6萬億港元）債券，無論是在國際債券發行量，或亞洲認可度上都名列前茅，可謂是企業融資最佳平台。同時，他稱，本港擁有最大的離岸人民幣存款中心，並處理約75%的離岸人民幣貿易結算，可提供多種人民幣投資和風險管理產品，以滿足企業需求。

另一個最新發展領域，則為創新科技。他指，香港科研實力雄厚，有五所大學躋身全球一百強，在全球創新指數中，更連續三年排名全球第二。目前，本港與大灣區城市亦發揮互補優勢，憑先進的製造力及商品化，開發龐大產品消費市場。

陳茂波指，本港對虛擬資產業務，持開放和包容的態度。（資料圖片）

支持虛擬資產業務發展

當中創新科技，少不免近期大熱的虛擬資產。他強調，本港對虛擬資產業務，持開放和包容的態度，同時政府相關部門亦已制定虛擬資產交易許可制度，為不同持份者打開投資大門。他更稱，本港web 3.0中心，現已擁有約180家涉及金融科技、智慧生活和數位娛樂等相關領域的企業。

而第三個發展領域，則是綠色金融。他表示，現時本港綠色金融正處於亞洲領先地位，去年發行的綠色永續債約達750億歐元，發行量佔亞洲市場三分之一，勢頭強勁。最後，他亦提及本港文化藝術發展愈趨蓬勃，西九龍文化區亦是正在崛起成為世界上最大的藝術文化地標之一。

最後，陳茂波指，本港自去年12月推出「搶人才」計劃之後，回響極大，截至今年8月底為止，已批准9萬份相關申請。同時，他亦強調，本港已返回國際舞台，目前正為世界各地人才敞開雙臂，並為企業帶來更多機遇。他又笑稱，自己希望明年可回來參加巴黎奧運會，以及暢遊賽納河。