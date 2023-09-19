接任盈富基金經理人一周年　恒生投資︰盈富佔ETF通成交額已逾半

恒生銀行﹙0011﹚旗下恒生投資管理舉行2023年第四季投資市場展望會，其去年昨日（19日）正式接替道富環球，成為盈富基金﹙2800﹚新任基金經理人。



公司董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金資產規模及發行單位創成立24年新高，截至本月15日，現時資產規模已從333億元增至1291億元，漲近3倍。以發行單位計，盈富在今年7月首度突破70億單位，按年增約20%。



八月成交額深港通第一 獲內地投資者看好

自去年7月 ETF 通推出以來，內地投資者有渠道通過 ETF 通參與香港市場，盈富成為首批4隻被納入南向合資格 ETF 之一。截至今年8月，其成交額佔南向 ETF 通港股總成交額超過一半，日均資產管理規模平均約 35 億元。今年8月，盈富成交額在深港通及滬港通分別排行第一及第二。

李佩珊指出今年8月，盈富成交額在深港通及滬港通分別排行第一及第二。

新增人民幣櫃台 日均成交量入圍前三

去年接管當日，恒生投資管理為盈富基金引進新的人民幣交易櫃台，以雙幣櫃台（港元及人民幣）安排結算及交收。據其披露的今年7、8兩月數據，盈富在人民幣櫃台的ETF中日均成交額位列第三；在非人民幣相關資產如 A股、人民幣債等的ETF 中位列第一。

李佩珊公佈截至18 日，盈富基金人民幣櫃台股息率為 3.55 厘，在本港人民幣計價股票 ETF 中居第二。

盈富基金昨收市報18.63元，微升0.5%，成交額52.75億，北水淨流入約9.3億元購買盈富基金，其為當日北水淨買入最多的個股。