恒生投資料港股尚未觸底　或「忍忍手」先入貨　兩類股份獲唱好

恒生銀行﹙0011﹚旗下恒生投資管理進行第四季度投資市場展望，公司董事兼投資總監薛永輝指，中港股市今年雖遜色，恒指市盈率（PE）仍低於過去十年的平均，投資者有機會以指數投資捕捉大市反彈，但可先「忍忍手」以待時。



恒指仍存下跌空間 但離觸底或不遠

薛永輝羅列數據指，較之於2020年疫情初蔓延時市盈率約為9倍，2008年環球金融風暴時市盈率7倍，乃至1998年亞洲金融風暴時市盈率6.6倍，如今恒指市盈率在約10倍位置，因此仍然存在下跌的空間，需要考慮內地政策、外圍經濟、地緣政治等諸多因素影響。

他指出恒指股息率近4厘，當升至4.5厘左右或才可觸底，雖然如今已至低位可以考慮趁低吸納，但仍有下跌空間，不過本輪跌勢或已近尾聲，距離觸底不遠。

薛永輝預測，恒指本輪跌勢近尾聲，距觸底不遠。（資料圖片）

中資科技股、高息股獲青睞

薛永輝呼籲，當下情形投資需技巧，不可貿然，一般投資者建議先「忍忍手」。但他也透露，恒生投資旗下基金持有較多中資科技股與高息股，此兩類股份宜於現階段仍想進入股市的投資者選擇。

對於中資科技股，他認為內地政策現以支持相關企業發展居多，已渡過強監管風氣的關口，且該類公司近期業績可觀，只是存在較大的波動性。因此他們的投資組合中輔之以高息股，看中其高防守性的特質，等待減息政策落地，股價有機會藉此回升。

薛永輝推薦當下若投資股市，中資科技股與高息股利好。 ﹙鄭文玥攝﹚

宜加債券組合平風險 料本周議息不變

針對第四季度投資建議，薛永輝提出在股票組合中加入債券分散風險為佳。他指出，伴隨美國加息期將完結，債券價格因利率再次大幅上調而下跌的風險較小，因此當下配置債券有利於鎖定相對較高的收益率，且亞洲及香港債券抗跌能力強，本地債券不乏高質素選擇。

他也預測，美聯儲本周議息會議大概率維持息率不變，後續通脹數據將會在十一月議息時再行觀察，美國經濟現在預測衰退如何為時尚早。