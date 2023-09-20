巴黎直擊｜貿發局推廣撮合300場商業配對　陳茂波撐本港仍然輝煌

香港貿發局﹙TDC﹚於疫情後首次在歐洲法國巴黎，舉辦旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）（TBTHK），活動於昨晚（19日）正式煞科。貿發局透露，今次活動中共有千多名商界領袖出席座談會，同時亦安排了約300場商業配對，此行已略為取得成果。而財政司司長陳茂波致辭期間，更反駁部分傳媒報道指，香港正失去昔日輝煌的說法，並認為其悲觀想法相當錯誤。



林建岳指，長期夥伴關係比任何時候都來得重要。（劉凱欣攝）

經過連日馬不停蹄拜訪法國商會，貿發局主席林建岳指，本港是法國首選最大的亞洲投資者，疫情後復常不易，故長期夥伴關係比任何時候都來得重要。他強調，本港基本面的評級仍然相當優秀，並將繼續定位為法國企業營商首選平台，一同迎接大灣區龐大機遇。

本港正與外界重新接軌

而陳茂波隨後致辭時亦指，本港已如商界所願，重新開放與外界接軌。他表示，有媒體報道指本港正失去輝煌，但其認為相關悲觀想法相當錯誤。陳茂波稱，一國兩制依然有效，中央在多次會議上亦重申這一點。這意味著香港行之有效的普通法、資訊和人才的自由流動、簡單低稅制，仍舊在中國經濟發展戰略中，佔一獨特地位。他又舉例指，「世界正義工程」早前公布《2022年法治指數》，香港在全球140個國家及地區之中排第22位，僅次於法國。

財政司司長陳茂波訪問法國巴黎，參觀了位於市內的Empreintes工藝設計概念店，並與歐洲最大設計展Maison et Objet的高層會面和交流。

他又指，香港保留普通法制度，繼續努力成為國際貿易、航運和金融中心，重要區別內地與本港兩地，符合國家利益。同時本港將致力於在生命與健康科學、人工智慧和金融科技、製造業、新能源等領域。目前，港府亦為搶人才及企業融資提供特別便利的措施，如果企業想引進人才，本港大門正在敞開。

陳茂波指，北部都會區等大型基建項目商機無限。（資料圖片）

兩大大型基建項目 預期支出近3000億港元

同時，陳茂波亦提及，本港將大力投資基礎設施，包括北部都會區和交椅洲人工島兩大項目。 大規模填海，港府估計未來20年基礎設施支出將達到360億歐元（折合約2,988億港元），潛在商機巨大，故歡迎法國企業顧問及相關專業人士，與港府攜手創造相關機遇。