阿里影業斥資逾13億向阿里巴巴收購「大麥」　今開市上揚7.3％

阿里影業（1060）今日（20日）高開7.3%，報0.59元；阿里巴巴（9988）漲0.1%，報84.85元。

阿里影業 昨日（19日） 宣布，與阿里巴巴旗下子公司阿里巴巴投資簽訂股份購買協議，附條件收購經營「大麥」品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。此次交易總對價為1.67億美元（折合逾13億港元），阿里影業將按每股0.52港元的價格，向阿里巴巴投資發行25.13億股普通股。

若交易順利實現，此次收購後阿里巴巴集團在阿里影業的持股比例將增加至約54.26%，預計在今年第四季度完成交易。

阿里影業將把目標公司定位為阿里大文娛集團的線下娛樂旗艦平台。（資料圖片）

阿里影業提交的資料稱，Pony Media Holdings Inc.為現場演出供應商，在中國提供包括演唱會、音樂節、戲劇、體育賽事及展覽等活動，已舉辦超過180萬場活動，累計註冊客戶逾1億，稱看中「目標公司作為中國領先現場娛樂供應商獨一無二之市場地位」。

阿里影業將把目標公司定位為阿里大文娛集團的線下娛樂旗艦平台，佈局進一步擴大大麥品牌於活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上游影響力，並打造其線下娛樂業務的品牌知名度。