中投論壇登港　境外首辦雲集逾700名金融人　馬時亨揭選址幕後

第五屆中投論壇2023暨跨境投資與國際產業合作大會今日（20日）正式在港舉行，這是該活動第一次於中國大陸以外舉辦，吸引了700餘名業界投資專家來港，盛況空前。中投董事長彭純、特首李家超致歡迎辭，中國人民銀行原行長周小川作為嘉賓首位發言。



中投公司國際咨詢委員會委員，香港商務及經濟發展局前局長馬時亨在接受訪問時向《香港01》透露，會議「破天荒」來港舉辦的緣由，成對外宣傳香港的又一良機。



中投本次會議主題為「跨境投資引領國際產業合作與可持續發展」。（資料圖片）

首次境外舉辦 規模遠超疫情前

香港疫後，政商各界努力對外「說好香港故事」，堪稱不遺餘力。馬時亨透露，去年12月曾有高層來港，在共進早餐時，他向其建議此前十幾年活動一直在內地舉辦，不如將來年的論壇選址定於香港這個國際金融中心，並得到了對方初步認可，回應將回去再行請示確認，最終在今日得以順利舉辦。「始終香港是國際融中心，需要大型項目振興下我們形象。而且香港好吸引，本身好多公司都在此設下公司。」

他表示，較之於此前會議選址一直在北京及上海，今日有海外參會人士分享，在香港舉行無需申請簽證，可以直接憑藉護照入境參會，更加便捷。出席者不乏重磅人物，如德國前總理施羅德、美國巴里克黃金公司董事長約翰.桑頓均以中投委員身份來港，為活動做主旨演講。此外，香港金融管理局總裁余偉文、原世界銀行行長金墉、港交所行政總裁歐冠昇同樣作為嘉賓發言。

馬時亨談及，在2009年他擔任中投委員時，參會人數僅有30幾人，上一次會議是疫情前的2019年，彼時參會人數也只有300餘人，今年有超過700名財金投資領域專業人士參會，規模空前。「可謂人山人海，中投原本話有一千人想來，最後有部份人都要被『拒之門外』。」

馬時亨稱，香港作為國際城市，始終要向外推銷。﹙夏家朗攝﹚

「Back to Business, Back to Normal」親破偏見

馬時亨表示，在社會運動與疫情影響下，許多投資者都已經四年不曾到訪香港，此次論壇是一個給全世界投資者親自感受香港的良機，而到會的許多投資者都表示，沒有來到香港之前所接受的媒體信息負面居多，到訪後覺得所言非實。「香港作為國際城市，始終要向外推銷，口碑好緊要。」

馬時亨還提出，當下香港另一個顯著的變化是街上講普通話的人在變多，內地居民通過人才引進政策來港，以及內地公司赴港開展業務的態勢都在復甦，一帶一路也會為香港帶來新的機遇，他稱此次論壇是開關復常後對外展示，香港已經「Back to Business, Back to Normal」。