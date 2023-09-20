馬時亨拆解「夜經濟」誤區　對比北上消費熱　本港不能靠「價平」

第五屆中投論壇2023暨跨境投資與國際產業合作大會今日（20日）在港舉行，會後中投公司國際咨詢委員會委員、香港商務及經濟發展局前局長馬時亨接受訪問時評論本港經濟出路稱，夜繽紛與否並不在「夜」，而需建立香港獨特的吸引力，同時又不可忽視樓市、股市低迷對於消費者心理的客觀影響。



自比「灰姑娘」少晚歸 振經濟不分日夜

提及近日焦點「夜繽紛」促經濟，馬時亨指出，只要是GDP的增長，無需區分是「日經濟」還是「夜經濟」。他笑稱自己是「灰姑娘」Cinderella，每到十點就需返屋企睏覺，有關促進夜間經濟的舉措不應只聚焦於時間。

他也承認，當下可選擇的娛樂方式更多，較之於幾十年前外出娛樂，當下的市民居家睇Netflix等網上娛樂方式，已經足以滿足晚間娛樂的要求。因此香港應謀求獨特的吸引力，且此種吸引不止局限於政府政策，而需延伸至商家與商業活動。

馬時亨呼籲，香港應挖掘自身的獨特賣點與吸引力。﹙夏家朗攝﹚

對比北上深圳消費 本港優勢不在「價平」

馬時亨指出當下北上消費的熱潮是由於深圳物價較香港有顯著優惠，且受益於東鐵線直連兩大口岸，交通便捷。但他提醒，香港的優勢從來不在於競爭價格的便宜，應當挖掘自身的賣點。

他引述澳門的情況稱，BLACKPINK、郭富城等歌手都曾前往澳門開演唱會，吸引了大批內地居民前往觀看，促進旅行和消費，他指出需考慮為何這些足以帶動大規模粉絲經濟的演藝活動沒有選擇香港，可以藉此為切入點，「靠大家動動腦筋」。

馬時亨認為，只要是GDP增長，無需區分是「日經濟」還是「夜經濟」。（資料圖片）

股市樓市低迷 拖累消費興趣

馬時亨稱，當下全球的大部分地區都在忍耐樓市的低迷，港股又陷入持續走低，恒指已然跌破18,000點，居民沒有興趣將錢用於消費，股市樓市下跌引發的財富因素，直接影響著居民消費感受與意願。他笑稱，如果港股足夠強勢，「炒股票你都好忙，你都冇心思過深圳」。

談及樓市應否「撤辣」，馬時亨則稱，不便直接建言，但就認同前財政司司長梁錦松早前提醒，留心倘樓價再下跌對銀行體系的影響，但現階段無需過於擔心，「始終這幾年金融局都好著力管理風險。」