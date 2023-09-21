內房｜廣州多區放寬限購　為首個撤限一綫城市

廣州進一步放寬限購，即日起取消黃埔、番禺、花都3區，以及白雲區部分地區的住房限購，增值稅則「五改二」，非本市戶籍居民在限購區買樓的條件也有降低。新政宣告廣州過去13年來的嚴格限購格局被打破，也令廣州成為首個部分撤限的一綫城市。有分析認為，釋放的訊號非常強，意味限購鬆綁已從二三綫城市進入一綫城市。



增值税免税年限調整至2年

據廣州市政府公告，將該市住房限購政策調整為，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，該市戶籍居民家庭限購2套住房；非該市戶籍居民家庭能提供購房之日前2年在該市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，限購1套住房。

同時，該市將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房增值稅徵免年限從5年調整為2年。

廣州樓市直擊

加快推動保障性住房

此外，廣州市政府又指，會大力加快推動公共租賃住房、保障性租賃住房和配售的保障性住房發展。提高公共租賃住房保障水平，完善戶籍家庭公共租賃住房保障方式；支持各類市場主體積極參與，多主體、多渠道籌集建設保障性租賃住房；建立健全配售的保障性住房體系，穩慎有序開展規劃建設。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，放寬限購是「認房不認貸」後全國各地的重要趨勢，這次廣州放鬆，意味着限購鬆綁從二三綫城市開始進入到一綫城市。中指院廣州分院研究主任陳雪強指，取消限購的幾個區，短期內成交量有望明顯上升，而降低非戶籍居民的買樓資格，也可提振市場活躍度和信心。

廣州上月底率先落實「認房不認貸」，又把首套房貸利率降至LPR（貸款市場報價利率）減10基點。不論買樓門檻或成本，已降至一綫城市中最低。但政策給力，市場卻相對淡定。新政後三周，廣州新樓市場的成交量增長幅度分別為15%、6%、-6%，而買樓意願、樓價上升預期，均不如北京及上海。