JPEX | 李惟宏︰事件走向將取決證據　籲投資者選擇持牌機構

香港金融服務界慶祝國慶七十四周年暨香港特區成立二十六周年酒會今日（21日）於港交所金融大會堂舉辦，立法會議員李惟宏聯同業界選委及十一個主要協會參與，行政長官李家超作為嘉賓主禮。會上，李惟宏點名JPEX事件對投資者與金融服務界的警示，並回應不排除將減少本港印花稅。



讚本港虛擬資產發牌 稱莫輕信所謂網紅

李惟宏活動發言時點名JPEX事件，稱事件證明香港建立一個健全的虛擬資產發牌制度是正確的，並藉此機會呼籲公眾使用持牌機構及信譽良好的公司，切莫輕易相信「沒有持牌的所謂網紅或投資專家」。

對於JPEX指控證監會處理手法有失公正的說法，李惟宏指香港是一個法治社會，「法官面前都要講證據」，相信證監會不會無故冤枉任何人，表示事件走向將取決於證據。

李惟宏（左二）與李家超（左三）均強調監管制度的重要性以降低投資者風險。﹙鄭文玥攝﹚

特首李家超也表示高度關心JPEX事件進程，稱特區政府的政策有三：實行有效的監管制度；要求發放有關信息要公開透明；以及重視和推行投資者教育。尤其是投資者教育層面，他稱虛擬資產是相對新型的投資，金融服務界有責任將風險清楚告知投資者，以做出正確決定。

不排除減港股印花稅可能「給專家小組多一點時間」

另外，李惟宏表示，業界廣泛關注港股流動性，對此官方已成立「促進股票市場流動性專責小組」，以檢視影響股票市場流動性的因素，並提出要結合短、中、長期措施，提升競爭力。

在會後接受《香港01》提問有關印花稅的問題時，他表示出於保密要求無法透露過多，但不會排除減少港股印花稅的可能，並直言希望大家「給專家小組多一點時間」。