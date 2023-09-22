MPF｜積金評級：9月人均蝕5900元　料首8個月收益「清零」

積金評級預計，9月份強積金虧損約278億元，將是今年第五個月錄得投資虧損。

積金評級表示，截至今年9月19日，強積金下跌約1.25%（以「積金評級所有基金表現指數」計算），本季至今下跌約 1.63%。9月份投資虧損估算約為278億元（或 469 萬名強積金成員每人約5,900元），預計第三季投資虧損約為322億港元（或每名成員約 6,900元），並預計將抵消2023年首8個月的投資收益，年初至今投資虧損現估算約為 3,300 萬元。

香港及中國股票基金表現繼續落後，不僅於年初至今錄得約7.6% 的投資虧損（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），所有強積金資產類別中表現最差。今年首 9 個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約 23.2%，是自強積金推出以來第二大的首 9 個月回報差距。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，儘管美國股票基金在強積金的市場份額相對較小，但回報差距已成為強積金投資情緒的「晴雨表」，美國股票基金在 2023 年吸引了強積金資金淨流入的很大部分，而流入香港及中國股票基金的資金則下跌。

積金局就表示，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資。強積金是 長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。

長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。至於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮一個便捷的現成投資策略，即預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金）。

預設投資策略分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低風險。此外，預設投資策略亦設有收費上限 。