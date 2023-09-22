華為於港推全新Smart Charger充電樁 十月擬推超快充1秒充電1公里
近期，華為香港數字能源（下稱「華為」）召開新品發佈會，首次面向香港宣佈推出智能電動車充電樁Smart Charger，更預告直流液冷超級充電樁將於今年10月在港發佈，新技術可實現1秒充電1公里，推動電動出行領域充電效能全面提升，引起市場關注。一直以來，華為致力於持續為香港智慧城市建設提供綠色源動力，透過數字技術創新，加速可再生能源發展，打造領先的綠色產品與解決方案，推動香港綠色低碳進程，打造可持續智慧之城。
過去十年，華為通過數字技術和電力電子技術的融合創新，在電站場景，以智能光伏解決方案推動行業從低成本轉向高價值，引領智能組串式成為全球主流; 並致力於研發「光儲網雲」融合，打造智能光儲發電機，加速光伏成為主力能源。面向工商業，華為深耕行業，以「智」取勝，技術創新推動主動安全成為標準，讓綠電走進千行百業，助力客戶可持續商業運營和綠色低碳轉型。面向用戶，華為通過離網狀態的備電、能源管理助手EMMA對家庭能源的智能調度，和未來虚拟電廠VPP之間的互聯互濟等核心技術，推動個體家庭的智慧互聯，幫助社區、區域甚至城市實現大範圍的能量流與信息流交換、智能調度與管理。
電動出行時代，以綠電創新驅動港低碳城市發展
全球暖化持續，極端氣候正在威脅人類可持續發展，解決溫室氣體排放問題迫在眉睫，「淨零碳排放量」成為各地政府積極應對的議題。特區政府於2021年承諾2050年前實現碳中和，環境局亦於同年發布《香港氣候行動藍圖2050》，旨在將香港轉變為碳中和城市，推動綠色創新科技發展。例如，推出「EV屋苑充電易資助計劃」，幫助私人住宅大廈停車場安裝電動汽車充電設備；同時宣佈 2035年或之前，政府將會停止新登記燃油和混合動力私家車，盡快解決充電樁慢速、低質素、數量不足等問題，將有效打消市民選擇電動車輛的顧慮。隨著綠色出行逐漸成為未來交通的主流選擇，本港電動充電基礎設施建設需求的激增。目前，電動出行產業仍面臨充電設施數量不足、生命週期短、用戶充電體驗差等挑戰，建設高質量的充電基礎設施成為迫切需求。
華為通過融合數字技術和電力電子技術優勢，打造出一套數字化、智能化的智能光伏解决方案FusionSolar，Fusion 代表融合，Solar 代表光伏，全面升級的FusionSolar將光儲融合，全面智能，加速光伏成為主力能源作為業務願景。華為亦積極攜手產業夥伴，共建開放共贏的產業生態，共同加速光伏成為主力能源，推動能源向綠色、普惠的可持續能源轉型，讓綠色電力真正惠及千行百業、千家萬戶。例如，戶用智能光伏解決方案4.0，「1+4+X」一站式解決方案（1=智能能源控制器，4=智能元件：智能光伏元件控制器、智能組串式儲能、智能充電樁、智能光伏管理系統，X=全屋備電盒、能源管理助手EMMA、家庭用能生態等），將家庭自發自用率提升至90%+，並逐步向100%演進，實現用電自由、智控體驗、主動安全等核心價值。華為將持續積极參與香港電動車領域的發展，不僅通過創新技術為充電設施提供更智能、高效的解決方案，還將持續與政府和社會各界合作，共同推動屋苑綠色化發展。
全新充電體驗：更智能、更高效、更綠色
作為「1+4+X」一站式解決方案中的重要環節，本次全新發布的智能充電樁具有獨特優勢，通過資源優化，為用戶帶來更智能、更高效、更綠色的充電體驗。
-超靈活充電：華為智能充電樁亦引入一體化管理理念，用戶只需一個APP就可以管理和控制所有設備，無論是設置充電模式、查看充電狀態還是授權管理，預約充電起始時間，一切操作都集中在一個APP中。此外，針對不同車型充電需求，Smart Charger不再使用專用線纜，而採用適配多種不同車型的充電線纜標準，用戶不再需要準備多種充電線纜，大大提高了電動車充電的便利性。
-超高效充電：Smart Charger充電樁提供綠電優先、定時充電、普通充電多種模式，支持自動相位（單相或三相）切換，提升光伏自耗率。即將發布的直流液冷超級充電樁採用Sic和高c速率電池，通過液冷超快速充電架構，達到IRR內部回報率提升66%，OPEX運營支出減少46%，電網利用率提升20至30%，達成更經濟實惠的超快速充電模式，最新充電技術能做到1秒充電1公里，可以在一杯咖啡的時間內完成充電，令用戶擁有更加輕鬆、愉快的充電體驗。
未來，華為將繼續與客戶和伙伴攜手同行，致力於加速太陽能光伏能源的普及和應用，通過技術創新和合作，不斷提高太陽能光伏系統的效能和可靠性，降低能源生產成本，助力推動綠色能源成為主力能源，減少對化石燃料的依賴，從而減少碳排放，最終實現碳中和目標。