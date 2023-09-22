華為於港推全新Smart Charger充電樁 十月擬推超快充1秒充電1公里

近期，華為香港數字能源（下稱「華為」）召開新品發佈會，首次面向香港宣佈推出智能電動車充電樁Smart Charger，更預告直流液冷超級充電樁將於今年10月在港發佈，新技術可實現1秒充電1公里，推動電動出行領域充電效能全面提升，引起市場關注。一直以來，華為致力於持續為香港智慧城市建設提供綠色源動力，透過數字技術創新，加速可再生能源發展，打造領先的綠色產品與解決方案，推動香港綠色低碳進程，打造可持續智慧之城。



華為香港數字能源業務部首席技術官梁以文先生近期宣佈華為於港推出智能充電樁。

過去十年，華為通過數字技術和電力電子技術的融合創新，在電站場景，以智能光伏解決方案推動行業從低成本轉向高價值，引領智能組串式成為全球主流; 並致力於研發「光儲網雲」融合，打造智能光儲發電機，加速光伏成為主力能源。面向工商業，華為深耕行業，以「智」取勝，技術創新推動主動安全成為標準，讓綠電走進千行百業，助力客戶可持續商業運營和綠色低碳轉型。面向用戶，華為通過離網狀態的備電、能源管理助手EMMA對家庭能源的智能調度，和未來虚拟電廠VPP之間的互聯互濟等核心技術，推動個體家庭的智慧互聯，幫助社區、區域甚至城市實現大範圍的能量流與信息流交換、智能調度與管理。

電動出行時代，以綠電創新驅動港低碳城市發展

全球暖化持續，極端氣候正在威脅人類可持續發展，解決溫室氣體排放問題迫在眉睫，「淨零碳排放量」成為各地政府積極應對的議題。特區政府於2021年承諾2050年前實現碳中和，環境局亦於同年發布《香港氣候行動藍圖2050》，旨在將香港轉變為碳中和城市，推動綠色創新科技發展。例如，推出「EV屋苑充電易資助計劃」，幫助私人住宅大廈停車場安裝電動汽車充電設備；同時宣佈 2035年或之前，政府將會停止新登記燃油和混合動力私家車，盡快解決充電樁慢速、低質素、數量不足等問題，將有效打消市民選擇電動車輛的顧慮。隨著綠色出行逐漸成為未來交通的主流選擇，本港電動充電基礎設施建設需求的激增。目前，電動出行產業仍面臨充電設施數量不足、生命週期短、用戶充電體驗差等挑戰，建設高質量的充電基礎設施成為迫切需求。

華為通過融合數字技術和電力電子技術優勢，打造出一套數字化、智能化的智能光伏解决方案FusionSolar，Fusion 代表融合，Solar 代表光伏，全面升級的FusionSolar將光儲融合，全面智能，加速光伏成為主力能源作為業務願景。華為亦積極攜手產業夥伴，共建開放共贏的產業生態，共同加速光伏成為主力能源，推動能源向綠色、普惠的可持續能源轉型，讓綠色電力真正惠及千行百業、千家萬戶。例如，戶用智能光伏解決方案4.0，「1+4+X」一站式解決方案（1=智能能源控制器，4=智能元件：智能光伏元件控制器、智能組串式儲能、智能充電樁、智能光伏管理系統，X=全屋備電盒、能源管理助手EMMA、家庭用能生態等），將家庭自發自用率提升至90%+，並逐步向100%演進，實現用電自由、智控體驗、主動安全等核心價值。華為將持續積极參與香港電動車領域的發展，不僅通過創新技術為充電設施提供更智能、高效的解決方案，還將持續與政府和社會各界合作，共同推動屋苑綠色化發展。

全新充電體驗：更智能、更高效、更綠色

作為「1+4+X」一站式解決方案中的重要環節，本次全新發布的智能充電樁具有獨特優勢，通過資源優化，為用戶帶來更智能、更高效、更綠色的充電體驗。

華為推出「1+4+X」一站式解決方案 助港實現智慧綠色安全用電。

-超靈活充電：華為智能充電樁亦引入一體化管理理念，用戶只需一個APP就可以管理和控制所有設備，無論是設置充電模式、查看充電狀態還是授權管理，預約充電起始時間，一切操作都集中在一個APP中。此外，針對不同車型充電需求，Smart Charger不再使用專用線纜，而採用適配多種不同車型的充電線纜標準，用戶不再需要準備多種充電線纜，大大提高了電動車充電的便利性。

-超高效充電：Smart Charger充電樁提供綠電優先、定時充電、普通充電多種模式，支持自動相位（單相或三相）切換，提升光伏自耗率。即將發布的直流液冷超級充電樁採用Sic和高c速率電池，通過液冷超快速充電架構，達到IRR內部回報率提升66%，OPEX運營支出減少46%，電網利用率提升20至30%，達成更經濟實惠的超快速充電模式，最新充電技術能做到1秒充電1公里，可以在一杯咖啡的時間內完成充電，令用戶擁有更加輕鬆、愉快的充電體驗。

Smart Charger重要零部件及圖解。

未來，華為將繼續與客戶和伙伴攜手同行，致力於加速太陽能光伏能源的普及和應用，通過技術創新和合作，不斷提高太陽能光伏系統的效能和可靠性，降低能源生產成本，助力推動綠色能源成為主力能源，減少對化石燃料的依賴，從而減少碳排放，最終實現碳中和目標。