日央行行長植田和男指議政策決策過程無改變　續實施寬鬆貨幣政策

日本央行今日（22日）公布議息會議結果，維持短期利率負0.1厘，同時10年期國債孳息率上下浮動空間為正負0.5厘，但會保持一定彈性，不設硬性限制。央行行長植田和男指出，當地經濟正溫和復蘇，央行在每次貨幣政策會議上，都有審查數據，強調政策決策過程並無改變，當局會耐心繼續實施寬鬆貨幣政策。會在必要時毫不猶豫地採取進一步寬鬆措施，但當局尚未預計通脹會穩定地達到2%目標，所以未能說何時能調整政策，惟看到近日企業工資及定價行為變得更積極。



日本央行稱需要外匯市場狀況，將有耐心地保持寬鬆政策以實現物價目標，如有必要會亳不猶豫增加刺激措施。

通脹方面，縱使近一年日本通脹均處於3%以上，可是央行最新聲明指出，預料當地物價升幅將會按年放緩，主要受能源價格回落。不過往後通脹升幅或會重新加快，反映中﹑長期通脹預期改變﹑工資上揚及企業定價行業。

該行重申受外國經濟﹑商品價格發展以至本土企業釐定薪資及物價的行為，日本物價和經濟都面對高度不明朗，需要持續留意最新金融和外匯市場發展，目前日央行會維持貨幣寬鬆政策應對不確定因素，令通脹可持續和穩定地達到2%。