按證保險公司調整按保上限　王美鳳稱讓買家擁更多上會選擇

香港按證保險公司今日宣布，保險計劃適用的合資格準則同樣適用於樓花及已落成住宅物業，其中1,000萬元以下合資格樓花物業，最高按揭保險成數為9成。中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎並指出，放寬按保適用範圍至樓花與現樓看齊，可進一步提高幫助買家自置物業的全面作用。



經修訂後價格為1,000萬港元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為9成；價格為1,000萬元以上至1,500萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為8成或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準；及價格為1,500萬元以上至3,000萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬元計算的成數，以較高者為準。

新修訂前按保計劃只能為物業價格600萬港元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險，現時則令放寬後的按保計劃同時適用於住宅現樓及樓花。

王美鳳表示歡迎並指出，放寬按保適用範圍至樓花與現樓看齊，可進一步提高幫助買家自置物業的全面作用，新盤按保用家無需基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套，尤其一些買家希望選擇即供付款方式以享有較高樓價折扣及免卻承擔長樓花期估價有機會調整之風險，

王美鳳指出，選用即供付款方法的樓價折扣一般多於建期付款方法，而由於是在較短成交期內申請按揭即供上會，故無需承擔樓花期內若未來樓價下跌而面對之估價不足風險。

王美鳳又指出，選用新盤即供或建期付款方法有利亦有弊，即供付款方法的樓價折扣一般多於建期，折扣差距一般多達樓價之3%至5%，個別更高達6%至10%，選用建期方法的樓價折讓較少，但用家無需即時供樓支付按揭利息，然而，建期買家需承擔未來若樓價下跌可能帶來估價不足的風險，現時樓花期長達30個月，樓花期較多長逾1至2年，期內樓價有機會已經歷調整，若然樓宇接近落成時，樓價已較買入單位時回落，有關單位或會出現估價不足的情況，從而導致買家未能獲銀行批足按揭成數，買家便需要補付首期差額才可成功完成交易。買家可比較不同兩者付款方法及自身狀況作決定。