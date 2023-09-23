陳茂波訪英　與阿斯利康會面　對方稱擬來港設研發中心

財政司司長陳茂波正在倫敦訪問，他昨日到訪生物製藥企業阿斯利康(AstraZeneca)，與公司高級管理層會面，了解公司的藥物研發業務以及最新擴展計劃。阿斯利康表示經與引進重點企業辦公室詳細討論後，已有來港設立研發中心的計劃，將會與有關部門跟進磋商。

陳茂波與該藥企會面時指出，特區政府成立引進辦，積極引進生命健康、人工智能和大數據等領域的前沿企業來港拓展業務，樂意對有關企業提供政策配套，以至共同投資；與此同時，亦推出了吸引人才計劃，歡迎企業帶同優秀的科研人才來港。

此外，陳茂波在英中貿易協會舉辦的圓桌午餐會與多家在內地和香港有業務或正研究來港的英國企業代表會面交流，他指出，香港在「一國兩制」下，一方面熟悉內地市場，另一方面具有包括法治和普通法制度等「兩制」優勢，在國家的經濟發展戰略中將繼續扮演獨特和重要的角色，歡迎英國企業利用香港作為跳板、平台和合作夥伴，開拓粵港澳大灣區、全國，以至整個亞洲市場。

陳茂波同日下午也與一批香港卓越獎學金計劃的在英留學生見面，了解他們的生活和學習情況，並勉勵他們學有所成，回來貢獻香港的發展。

陳茂波在倫敦時間今日下午會轉往柏林，繼續歐洲的訪問行程。