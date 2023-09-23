杭州亞運｜周大福企業社會方案舉辦活動　率10港青赴杭州觀賞賽事

杭州亞運會開幕在即，鄭氏家族投資的周大福企業旗下慈善平台周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）表示，一直致力推動本地青年參與體育運動，有線寬頻 （1097） 副主席兼執行董事曾安業率領其創辦的CTFE Social Solutions於杭州亞運會中國之家舉辦「凝聚迎亞運 杭港青連線」活動，安排10位青年大使到杭州觀賞亞運賽事及與當地青年交流。

活動邀得2020東京奧運會射擊混合團體10米氣步槍金牌得主楊皓然、數十位亞運會志願者與10位香港青年大使交流，讓各位青年大使擔任「小記者」訪問一眾嘉賓。另外，逾200位林大輝中學的同學及來自「共創明『Teen』計劃」的學員亦在林大輝中學透過連線參與是次活動。香港男子擊劍運動員「大師兄」張小倫更現身林大輝中學會場與同學一起為中港健兒打氣，與同學分享成為職業運動員的點滴。

10位獲邀現場出席「凝聚迎亞運 杭港青連線」的香港青年大使將與當地青年展開為期一周的深度交流，期間更會走訪當地名勝以及到浙江大學交流，並會現場觀賞亞運開幕儀式及賽事。

CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業表示，亦希望這次經歷能夠為青年們開拓眼界，增加見聞，廣交朋友，特別是增加他們對祖國文化及各方面發展的了解，增加大家的民族自豪感。