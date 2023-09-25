港股挫328點　內房股下挫恒大瀉逾2成　科技股全面但低收

市場人士擔心美國息口會維持高企較長時間，促使美股三大指數於上周五（22日）延續跌勢，其中道指失守34000點。亞太區股市今日（25日）早段變化不大，其中日股升逾百點。



【16:54】

港股今日下挫逾300點，不過季結將至，大市成交額縮至742.6億元。

恒指收市報17729點，跌328點，國指跌132點，報6130點，科指跌108點，報3882點。

內房股下挫，恒大（3333）瀉21.8%，雅居樂（3383）跌6.7%，碧桂園（2007）跌7.7%，世茂（0813）跌10.2%，融創（1918）跌10.8%。

物管股亦受壓，恒大物業（6666）跌14.1%，雅生活（3319）跌4%，融創服務（1918）跌9.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，騰訊（0700）跌2.9%，美團（3690）跌3%，小米（1810）跌1.8%，京東集團（9618）跌4.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，友邦（1299）跌2.7%。

體育用品股方面，安踏（2020）跌2.7%，李寧（2331）跌2%。

【15:41】

內地股市低收，上證收市報3115點，跌16點，深成收市報10120點，跌58點，滬深300指數收市報3714點，跌24點，創業板指數收市報2005點，跌8點。

【14:20】

港股跌勢在午後擴大，最新報17771點，跌285點，國指跌113點，報6148點，科指107點，報3884點。

龍湖（0960）瀉7.1%，銀娛（0027）跌5%，京東（9618）跌3.7%，潤置（1109）跌3.2%。

【12:42】

港股未能延續上日強勢，半日跌逾200點，更再次失守萬八點大關。

恒指中午收市報17833點，跌224點，國指跌83點，報6178點，科指跌74點，報3916點，成交額為379億元。

內房股今日表現疲弱，恒大（3333）瀉25.5%，雅居樂（3383）挫5.8%，碧桂園（2007）跌6.7%，融創（1918）跌6.7%，龍湖（0960）跌4.8%。

濠賭股亦成為投資者沽貨對象，銀娛（0027）跌4.5%，金沙（1928）跌3.4%，永利（1128）跌4.2%。

收租股方面，九倉置業（1997）跌3.8%，希慎（0014）跌2%，領展（0823）跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）跌2.4%。

【10:01】

港股跌幅擴大，恒指最新報17858點，跌198點，國指跌73點，報6188點，科指跌68點，報3922點。

恒大（3333）跌18.2%，雅居樂（3383）跌3.8%，碧桂園（2007）跌3.8%，中海外（0688）跌2.2%。

【09:30】

恒指最新報18046點，低開10點，國指最新報6257點，低開5點，科指最新報3976點，低開15點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，港交所（0388）低開0.9%。