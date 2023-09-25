JPEX｜證監會推4項措施　助公眾理解可疑網站潛在風險

虛擬資產交易平台JPEX於本月13日被證監會點名後，其後更發展至警方介入等情況。證監會鑑於近期公眾對不受監管的虛擬資產交易平台的關注，當局正採取多項措施，以加強信息發布和投資者教育。



證監會一直認為數碼金融和虛擬資產活動採用的基礎技術可以為金融市場帶來裨益，但同時識別了與這些活動相關的風險，其中包括去中心化、洗錢和投資者保障問題。證監會確認虛擬資產交易是第三代互聯網（Web3）生態系統重要的組成部分，自 2017 年起已引入全面制度來監管廣泛的虛擬資產相關活動，是首批作出此舉的主要金融監管機構之一。上述的風險與全球金融監管機構之間的最新共識一致，許多監管機構正在檢視其當地制度，並重點關注該些風險。

根據2023年6月1日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），中央虛擬資產交易平台的新發牌制度全面賦予證監會對該些平台的發牌和監管權力。獲證監會發牌的虛擬資產交易平台須落實嚴格的管控措施，包括安全保管資產、防止市場操縱和濫用活動以及避免利益衝突等，從而保障投資者利益。

對持牌交易平台提出多項要求

作為新制度下持牌虛擬資產交易平台為散戶投資者提供服務的條件，證監會進一步提出了多項嚴格要求，包括在與客戶建立業務關係的過程中確保合適性，以及加強有關代幣的盡職審查、納入準則及披露。

證監會一直監察在香港的虛擬資產活動，以偵測在其監管範圍內的潛在違法行為。證監會從不同來源收集信息，包括市場新聞、媒體報導、與業界的頻繁交流、投訴和社交媒體。證監會亦不斷評估是否需要將一些實體列入「無牌公司及可疑網站名單」，及適時將案件轉介警方。

證監會及其轄下投資者及理財教育委員會一直攜手教育和告誡投資者在不受監管的平台上進行交易的風險。

近年在全港多個地方大賣廣告的加密貨幣平台交易平台JEPX涉詐騙，被證監會名警方調查。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

提出4項行政措施助公眾理解可疑網站

JPEX事件表明在不受監管的虛擬資產交易平台上買賣的風險，以及適當監管以維持市場信心的必要性。事件亦顯示，證監會可以加強包括「無牌公司及可疑網站名單」、發出警告以及投資者教育在內的信息發布方式，以幫助投資大眾更加理解可疑網站或虛擬資產交易平台所帶來潛在風險。據此，證監會將推行以下的措施：

1. 公布多份虛擬資產交易平台名單，確保資訊清晰、透明和及時發布。其中包括：

(a) 「持牌虛擬資產交易平台名單」；

(b) 「結業的虛擬資產交易平台名單」，列出根據法例要在指定限期內結業的虛擬資產交易平台名稱；

(c) 「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」，列出截至2024 年 6 月 1 日被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名稱（註1）；

(d) 基於公眾要求，「虛擬資產交易平台申請者名單」。

2. 為協助公眾更容易識別在港營運的可疑虛擬資產交易平台並提高警惕，證監會將優化並發布一份專門的可疑虛擬資產交易平台名單，該名單將在證監會網站上清晰刊載並方便查閱。證監會亦會考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產交易平台的資訊，從而讓公眾及早提高警覺。這將確保信息以清晰、透明和及時的方式發布。

3. 證監會及投委會即將推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識，並會繼續以不同方式加強投資者教育，包括大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，從而加深公眾對虛擬資產相關風險及潛在詐騙行為的認知。

4. 證監會將在法定權力範圍內對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報搜集，並對懷疑違法的虛擬資產交易平台進行跟進和採取法律行動，如案情需要則轉介警方處理。證監會鼓勵公眾人士就他們遇到的任何可疑活動透過網上投訴表格提出投訴。公眾投訴是證監會重要的情報來源。

與警方設立渠道分享信息

證監會將與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的信息，並調查JPEX案件，將違法者繩之於法。

證監會本着「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，將繼續與香港特區政府因應市場的新趨勢不時檢討香港的監管制度，研究適時的監管措施，包括考慮規管虛擬資產交易平台以外的其他虛擬資產相關業務。

證監會將繼續與香港特區政府及其他監管機構通力合作，一方面致力維護投資者利益和市場信心，另一方面締造便利的營商環境，透過受規管的服務提供商推動本港Web3生態系統可持續和負責任地發展。