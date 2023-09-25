新世界Share for Good首度舉行「未來築職」計劃　獲其士集團支持

新世界發展一直關注青年發展，尤其著重培育新生代，讓青年盡早規劃多元職涯。集團旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」首度舉行「未來築職」計劃，並獲其士集團全力支持，連同16間創新企業，聚焦支援逾100名兒童之家的青年，更首度引入無限試工模式及一系列創新職涯規劃工作坊，助青年啟迪志向，擴闊視野。



策略夥伴其士集團主席兼董事總經理郭海生表示：「新世界發展的『Share for Good愛互送』捐贈配對平台意念創新，在疫情期間連繫不同機構為基層市民提供適切援助。是次 Share for Good 進一步擴展，開展『未來築職』計劃，與其士集團一向致力推動青年事務的理念不謀而合。集團很榮幸成為計劃的策略夥伴，與新世界發展集結商界、社福界及政府三方力量，攜手為兒童之家的 100 位青少年提供多種職場體驗活動。希望此計劃能擴闊其視野，協助他們走出康莊大道。」

委員會主席鄭余雅穎感謝政府、其士集團及各界企業對計劃的支持：「『未來築職』計劃冀匯聚企業力量，為弱勢青年提供多元訓練及工作體驗，幫助他們盡早發掘個人潛能，以及突破自身資源限制。我們深信每位青年均是明日領袖，他們的潛能和發展不應受成長環境所束縛。透過我們舉辦的一系列職前規劃及實習機會，將有助青年盡早訂定目標，規劃職涯。