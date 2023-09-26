恒大前CEO夏海鈞等前高層　據報遭內地監管控制　股價曾瀉8%

內地傳媒《財新網》報道，恒大（3333）前總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮被內地相關部門控制。報道未透露消息來源。公司暫時未有回應傳聞。



受到消息拖累，今早恒大股價曾低見0.395元，跌8.1%，最新報0.41元，跌4.7%。

另一方面恒大旗下恒大地產於深交所發通告，指出一隻於2020年發行﹑總額為40億元人民幣的「20恒大04」債券，票面利率為5.8厘，起債日為9月23日，到周一（25日）為止未能按照約定兌付債券本金及及利息。

未能支付獲行使提前贖回境內債本息

該筆境內債於2025年到期，債券持有人於第3年可行使回售選擇權。債券持有人已悉數行使回售選擇權，恒大須付40億元人民幣本金及相關利息。恒大地產於周一指出未能兌付本息。

此外，根據債券持有人2022年第二次會議的決議，2020年9月23至2022年9月22日期間支付的債利息，調整至2023年3月23日支付，恒大地產宣布，原於3月23日支付的利息，發行人亦未能按期支付。

恒大地產表示，仍將以不逃廢債為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案。