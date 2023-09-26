阿里已遞交分拆菜鳥於主板上市計劃　完成後仍屬子公司持股逾50%

阿里（9988）正式宣布計劃分拆旗下物流業務菜鳥上市。阿里指出已就擬議分拆「菜鳥智慧物流網絡有限公司」於主板上市計劃向香港聯交所提交，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。



阿里指出擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。分拆完成後菜鳥仍由阿里持有50%以上的股份，並仍為阿里的子公司。



阿里指出目前持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥從事電商物流行業，為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司提供創新物流服務及解決方案。菜鳥的主要業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。

擬議分拆完成後，阿里巴巴未分拆集團將繼續經營其現有的主要業務，其中包括淘天集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團、本地生活集團、和大文娛集團以及其他業務，菜鳥集團經營的業務除外。

阿里已向港交所提交菜鳥的計劃，完成後菜鳥仍是阿里子公司。（資料圖片）

阿里委分拆有助投資者更好評價公司

阿里指出，董事會認為擬議分拆將對公司及菜鳥有利，其中包括： （i）擬議分拆將可使投資者能夠更好地評估阿里的價值，並專注於阿里巴巴未分拆集團的業務； （ii）擬議分拆可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，從而使投資者將能夠分開評價及評估菜鳥集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力； （iii）菜鳥的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體；及（iv）預期擬議分拆將提高菜鳥集團的價值，進而令公司（作為菜鳥的控股股東）及其股東整體受益。

因為菜鳥於香港聯交所上市將：（a）提高菜鳥集團在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，這將有助於菜鳥更好地洽談及招攬更多業務；（b）使菜鳥能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場，並進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力，從而更有效地部署阿里巴巴未分拆集團的財務資源；（c）為希望對物流服務業務狀況進行信用分析及據此提供貸款的評級機構及金融機構提供清晰的菜鳥集團信用狀況；及（d）使公司及菜鳥的管理層的職責及問責性與其各自的經營及財務表現更直接一致。預期這將提高管理層的專注度，從而改善決策過程，以應對市場變化並提高運營效率。