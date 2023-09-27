陳茂波於法蘭克福與歐央行行長拉加德會面　介紹香港最新發展

財政司司長陳茂波於法蘭克福時間周二（26日）從柏林轉抵法蘭克福，繼續德國訪問行程。陳茂波在抵埗後，與歐洲中央銀行行長拉加德會面。陳茂波跟拉加德介紹香港最新的經濟和金融市場發展情況，並分享了這次歐洲之旅的觀察。



陳茂波在回應拉加德提問時表示，國家堅持「一國兩制」繼續在香港長期實行，而普通法制度、法治、資金、資訊、人才和貨物自由進出，以及聯繫匯率政策等繼續維持。

他又指出香港正致力推動金融市場更蓬勃發展，不斷深化與內地金融市場的互聯互通，吸引更多國際企業利用香港的籌融資平台集資，並致力發展離岸人民幣業務，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的地位和獨特功能。雙方亦就內地、亞洲、歐洲和全球的經濟形勢交換意見。

陳茂波於同日下午到訪德意志銀行，與總裁及首席財務官James von Moltke會面，了解其在香港和全球的業務發展，並就香港和德國兩地金融市場的發展和合作交換意見。陳茂波表示，香港維持開放、透明且與國際最高標準接軌的金融規管制度，加上「粵港澳大灣區跨境理財通」等計劃不斷擴容和深化，國際金融機構在港拓展資產和財富管理等業務機遇龐大。他又歡迎德意志銀行等國際金融機構的董事會會議在港舉行，相信有助其領導層和高級管理人員親身了解本港和大灣區的實況和機遇。

財政司司長陳茂波昨日（法蘭克福時間26日）訪問德國法蘭克福。圖示陳茂波（左二）與歐洲中央銀行行長拉加德（右一）會面。（政府提供）

陳茂波在離開法蘭克福前，到訪了當地一家支援金融科技初創企業的加速器公司，了解其業務和運作模式。陳茂波向其負責人介紹了本港初創生態圈的發展情況，並就如何透過加強初創公司與企業之間的雙向配對和合作，以推動創科發展等事宜，交換意見。

陳茂波於周二晚上啓程回港，預計香港時間今日（27日）下午抵港。