綠債今截飛　銀行定期存款加息力拼　3個月最高達5厘

新一批保底息達4.75厘的綠債，於今日（28日）下午兩點截止認購，發行額雖與去年一樣維持在150至200億元，但在「僧多粥少」情況下，恐最終一人僅獲4至5手。投資者如有多餘資金，市面港元高息定期存款亦頗吸引。而事實上，近日臨近季結，港元拆息全新企於5厘以上，加上綠債競爭，多家港銀包括四大行，均上調定存息搶存款，不少並超越或貼近綠債保底息，當中3個月最高有5厘，4個月有4.88厘，1年期也有4.6厘。



滙豐日前帶頭調升定存息。（資料圖片）

三大行6個月定存息加至4.5厘

滙豐日前帶頭調升定存息後，其他港銀跟加。大行方面，目前三大行滙豐（0005）、恒生（0011）及中銀香港（3988）的6個月及3個月港元定存息，分別高達4.5厘及4.3厘；恒生亦推出4個月4.4厘定存息優惠。另外，渣打（2888）6個月及3個月定存息，則分別為4.3厘及4.1厘。1年期定存息方面，中銀香港及渣打為3.4厘。

中小行方面，目前3個月港元定存息最高為花旗的5厘，但為該行私人銀行客戶業務戶口新客優惠，以5萬元或以上開立港元定存，並持有指定產品結存，方可享有優惠。其次為信銀國際的4.78厘，同樣屬於私人銀行客戶優惠，起存額為10萬元，該行一般客戶也有4.65厘。

4個月定存息，東亞4.88厘踞首位。（資料圖片）

4個月定存息東亞4.88厘最高

而4個月定存息，則以東亞銀行近日新推出的4.88厘最高，屬於新資金優惠，起存額為10萬元，其次有虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的4.8厘。而6個月目前以富邦及大眾銀行的4.7厘為最高，不過前者門檻達100萬元，後者為50萬元，需要為手機銀行新資金。

長期定存息方面，目前仍以富邦銀行的4.6厘最高。而虛擬銀行WeLab Bank更有推出兩年期超長定存，存息近日重上4.4厘。