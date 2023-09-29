眾安銀行姚文松︰已吸兩家虛擬資產平台開戶　望盡快收支平衡

加密貨幣交易平台JPEX無牌經營風波近日備受關注，本港虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）行政總裁姚文松表示，歡迎政府落實相關法律框架，維持市場秩序，有利Web3行業健康發展，因客戶信心也相當重要。該行正積極發展Web3 業務，並計劃參與打造虛擬資產行業及生態系統，目前已有70個客戶新開營運賬戶，並有兩家本地持牌的虛擬資產平台開立結算賬戶，處理法幣提存。



姚文松表示，有兩家本地持牌的虛擬資產平台開立結算賬戶，處理法幣提存。（鄭子峰攝）

有70個Web3客戶新開營運賬戶

姚文松表示，Web3 企業需要通過相關的KYC（認識你的客戶）程序過濾，屬於企業及其客戶的資金會分開兩個賬戶，分別為營運賬戶及結算帳戶。目前僅接受本地持牌虛擬資產交易平台開立結算賬戶。該行早前曾宣布，擬透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，尋求監管批准，讓零售投資者能夠經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產，目前暫未有新進展可對外公佈。

眾安銀行今年上半年淨利息收入按年增26%至1.126億元，淨虧損進一步收窄22%至1.166億元，淨虧損率收窄約60個百分點，淨息差按年改善0.1個百分點至1.87%，但服務費及佣金收入有所減少。截至6月尾，擁有近70萬名客戶，存款突破100億元，較去年底升17%，總資產規模擴大12%至130億元。

姚文松表示，希望盡快達至收支平衡，今年內計劃推出數據驅動貸款審批，並希望盡快推出美股產品。

計劃推美股產品

姚文松表示，虧損會繼續收窄，並會豐富產品及服務，希望盡快達至收支平衡，今年內計劃推出數據驅動貸款審批，並希望盡快推出美股產品。對於早期提及的2024年達至收支平衡目標，他則未有再重申。

姚文松表示，預計高息環境仍會維持一段時間，希望透過不同產品提升營運效率，進一步擴闊息差。在存款吸納方面，希望透過增加帳戶特色及優化服務等，來吸引客戶，而非單純透過高息。而事實上，該行推出的扣賬卡（Debit Card）, 本身需要帳戶內有存款才能使用，為存款增長帶來一定支持。

洗迪雲表示，對下半年以至全年貸款業務增長持樂觀態度，除了傳統行業包括貿易、零售及餐飲外，也希望吸引更多新興行業，例如電商平台中小企。

今年內推數據驅動貸款審批

中小企貸款業務方面，上半年1.25倍。替任行政總裁洗迪雲表示，對下半年以至全年貸款業務增長持樂觀態度，主要由於本身業務基數較小，除了傳統行業包括貿易、零售及餐飲外，也希望吸引更多新興行業，例如電商平台中小企，其在傳統銀行申請貸款可能較難，他並希望，今年內推出數據驅動貸款審批。

對於上半年服務費及佣金收入有所減少，替任行政總裁吳忠豪解釋，主要由於卡類業務是在疫情期間推出，針對疫情期間的生活模式包括網購及外賣而推出優惠，錄得不錯增長，導致基數較大。疫情過去後，消費模式有所轉變，相關商戶優惠調整需時，而導致下跌，強調用戶活躍度及使用頻率仍然得以保持。