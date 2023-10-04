平安壹賬通銀行為香港最佳中小企虛擬銀行　一文看清優點及新優惠

虛擬銀行好處多多，除了24小時都可以透過手機應用程式辦理銀行服務外，嶄新嘅銀行服務亦相當吸引，令不少人及企業都想開戶。而最近被雜誌頒發「2023年最佳銀行大獎 – 香港最佳中小企銀行」* 的平安壹賬通銀行（PAOB）就是香港第一間中小企專屬的虛擬銀行，會根據中小企所屬的行業，提供合適的服務及貸款，最近銀行更推出「中小企三周年現金獎賞計劃」，以下立即為大家解構！



優點一：中小企專屬虛擬銀行 助業務發展

近年，香港多間虛擬銀行成立，而PAOB就是香港第一間中小企專屬的虛擬銀行，一心以支援本地中小企為目標，致力透過金融科技及與業務夥伴構建生態圈，為中小企提供適切、便捷兼具成本效益的銀行服務與體驗，堅守普惠金融初心。

PAOB已累積三年的經驗，深明中小企在銀行開戶以及申請貸款往往困難重重，窒礙他們的業務發展。所以，PAOB積極與不同的業務夥伴合作開拓不同的中小企應用場景，並運用自身金融科技優勢，針對行業的營運模式及融資需求度身設計適合中小企的產品，盡力助中小企擴展業務。

優點二：為中小企提供專屬貸款方案

PAOB服務貼心，會安排客戶關係經理跟進不同中小企面對的問題，提供最合適的貸款方案。

上文提到中小企面對融資難的問題，PAOB就有客戶關係經理跟進不同中小企面對的問題，提供最合適的貸款方案。當中除了為貿易中小企提供「壹易貸」，亦專為零售業推出「融易貸」和「企業循環貸款」﹑工程及建造業的「企業短期貸款」﹑及初創及一般中小企的「企業分期貸款」，方便各中小企資金周轉！

事實上，截至2023年6月30日，在PAOB已審批貸款的客戶中，有34%的中小企是首次獲銀行貸款，另有9%的貸款來自營運不足3年的初創公司獲無抵押貸款，為中小企業帶來嶄新的融資格局，反映PAOB致力填補市場上中小企融資的缺口，實踐普恵金融！

超吸引3周年獎賞！高達15,000港元現金獎賞

PAOB成立3年，為答謝客戶一直以來的支持，由即日起至2023年10月31日特別推出「中小企三周年現金獎賞計劃」，只要是中小企客戶成功申請並提取PAOB的「融易貸」或「企業分期貸款」,就可享高達15,000港元^的現金獎賞。

另外，所有個人客戶均可享３%港幣活期存款年利率#，存款額更不設上限！大家如有興趣，可致電 PAOB 客戶服務熱線3762 9900查詢，或到PAOB官方網站了解更多！

提示：借定唔借？還得到先好借！

* 平安壹賬通銀行獲《亞洲貨幣》雜誌頒發「2023年最佳銀行大獎 – 香港最佳中小企銀行」

^ 優惠受條款及細則約束。合資格客戶需於2023年9月25日至2023年10月31日期間成功申請「壹易貸」或「企業分期貸款」並於2023年11月30日或之前提取貸款。現金獎賞只適用於港元並分一期或兩期等額發放。第一期的現金獎賞及第二期的現金獎賞將分別於合資格貸款之第六期及第十二期還款日後5至6個星期內存入合資格客戶之儲蓄賬戶。

# 受條款及細則約束。優惠由即日起至至2023年10月31日止。年利率以一年365天基準按日計算，並根據本行不時之決定之釐定。

（資料及相片由客戶提供）