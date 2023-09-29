強積金｜GUM：9月人均大蝕5463元　預料回報全年見紅

GUM數據顯示，9月強積金整體回報下跌2.3%，人均蝕5463元，年初至今僅錄得累積回報0.5%，人均僅賺717元。9月所有基金指數類別均錄得下跌，當中表現最差為股票基金，月內除日本股一枝獨秀錄得正回報1.5%外，其他均錄得負回報。



年均至今人均僅賺717元

GUM 常務董事陳銳隆表示，受累於中港股市，第四季回報或錄得負回報，全年整體回報見紅機會率不低，惟料幅度不會太大。而中港股市雖已跌至低位，但內房問題正處於最差狀況，或拖累股市繼續波幅向下尋底。另外，美國通脹仍未受控，預期今年仍將加息一次，高息環境將持續一段較長時間，影響投資市場表現。

他建議，高風險投資者可考慮配置部份資產，投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票。而在高息環境和外圍環境不明朗的情況下，低風險投資者可以考慮增加保守基金的配置，因其繼續受惠於高利率，而其持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達 2.4%，預計平均年度化回報可達3至3.5%。

9月強積金人均大蝕5463元。（資料圖片）

美國及歐洲股票基金9月表現最差

資金流向方面，年初至今成員風險偏好較為進取，流入較高風險的股票基金資金，合計89億元，主要由較低風險的固定收益基金流出，金額達69億元。而6至8月連續3個月有26億元資金轉換至股票基金，幅度逐漸下降。

9月股票基金中，表現最差的為美國及歐洲股票基金，分別錄得負回報4.5%及4.4%，超越大中華及香港股票基金表現，分別錄負回報2.4%及3.1%。年初至今表現最佳的為日本股票基金，錄得正回報18.1%，其次為美國及環球股票基金，錄得正回報15.6%及10%。而最差為香港及大中華股票，分別錄得負回報9.8%及6.7%。

中港股票指數與其他地區相差高達20%

GUM 策略及分析師雲天輝則表示，不同股票類別的回報差異巨大，尤其今年中港股票指數，與其他地區股票指數相差高達20%。而於固定收益類別資產中，保守基金和債券基金的年初至今回報差距亦高達接近 4%。高息環境和預期會繼續對股票市場造成壓力，成員在進行資產配置之前需要將其納入考慮中。

從年初至今的表現來看，強積金保守基金和香港貨幣市場基金的表現相對較好，均錄得 2.4%的回報。其次，港元債券基金和保證基金也有 0.8%和 0.3%的正回報。