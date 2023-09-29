新世界核心盈利升21％至110億　連有條件特別息派2.35元

新世界 （0017）公布，截至去年底止，集團核心盈利上升兩成一至110億元，派末期息每股0.3元，全年派息0.76元；同時宣布，若出售新創建（0659）股份完成後，將特別股息每股1.59元。

期內股東應佔溢利9.01億元，按年下跌27.88%，收入為982億元，按年升4成；其中香港應佔物業合同銷售為88.59億元，内地整體物業合同銷售金額為約151.3億元人民幣，以大灣區為首的南部地區及長三角地區為首的東部地區貢獻超過94%。

投資物業收入增10%

投資物業方面，香港投資物業收入增加10%至30.87億元，分部業績增加7%至22.63%億元，增長主要受惠於位於九龍尖沙咀的 K11 MUSEA 人文購物藝術館、K11 Art Mall 購物藝術館，以及位於鰂魚涌的的甲級寫字樓 K11 ATELIER King’s Road 之營運效率提升及租用率改善。內地物業投資收入19.09億，分部業績9.31億元。

可預見的將來並沒有供股或配股計劃

財務方面，現時可動用資金合共約939億元，包括現金及銀行結餘約545億元及可動用的銀行貸款約394億元，強調財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

但集團亦指出，因應快速發展的產業格局，持續積極探索各項業務的策略選擇，以 (i) 釋放個別業務單位的價值；(ii) 明確集團公司各自的策略重點；(iii) 為股東帶來最大回報。如果本集團尋求此類選擇，考慮到各自的業務計劃和當前市場狀況，該等選擇可能會同時進行或在不同時間進行。

集團更強調，與約60間銀行維持良好關係，沒有被下調信用額度。