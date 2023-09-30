內地9月官方製造業PMI報50.2　今年3月後首次重上擴張區

內地官方製造業在9月已回升至榮枯線之上。據國家統計局公布，9月份製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較月上升0.5之餘，更是自今年3月以來重上50以上，即擴張區間。數據較市場預期理想。



至於非製造業PMI為51.7，綜合為52，按月均升0.7%。

9月大型企業PMI為51.6，按月升0.8，中型企業PMI則維持在49.6，小型企業PMI為48，按月升0.3。

國家統計局指出，產需兩端繼續改善。隨著市場需求逐漸恢復，製造業生產活動持續加快，生產指數及訂單指數分別為52.7及50.5，按月分別升0.8及0.3。

從業界來看，石油煤炭及其他燃油加工﹑汽車﹑電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均高於53，相關產業需求較快釋出。為滿足生產需求，企業加大採購力度，採購量指數為50.7，連續2個月維持擴張。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，9月份製造業PMI連續4個月回升，再次升至擴張區間。在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於臨界點以上，比上月增加2個，製造業景氣面有所擴大。調查結果顯示，9月反映行業競爭加劇、原材料成本高和資金緊張的製造業企業佔比均比上月有所上升，製造業恢復發展仍面臨一些困難。下一步，需着力推動已出台的政策措施落地見效，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。