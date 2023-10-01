從1.7米明星控衛打NBA故事　看中美科技差距｜伽羅華

日本男籃在世界盃籃球賽取得亞洲球隊中最好名次，並獲得2024年巴黎奧運的參賽資格。日本隊整體實力及身材雖非突出，但憑著靈活戰術、外圍投射及堅韌戰意，讓他們對抗歐美強隊時不落下風，當中身高1.72米的控衛河村勇輝更是耀眼新星，值得讓基本功不紥實、戰術缺乏創意的中國男籃借鏡。

在國際級賽事，1.7米左右的籃球員並不常見，但能立足的都非泛泛之輩，河村勇輝的控衞前輩田臥勇太是第一位曾在NBA打球的日本職業球員，他較河村勇輝僅高一公分，但他以赴美打球作為畢生奮鬥的目標，雖然期間受傷病困擾，表現反覆，但他最終實現了《灌籃高手》作者井上雄彥的夢想踏足NBA，日本隊不少球員是在這本漫畫書面世後才出生，他們可能受到田臥奮鬥人生的啟發，或者是《灌籃高手》勵志故事而激發其投身籃球運動的想法。

最近不時有人問筆者，對華為突破美國高科技封鎖推出Mate Pro 60的看法？我正正是以1.7米籃球員打NBA的例子來回應。

先不說華為新機是否使用了美國制裁的科技，Mate Pro 60使用N+1工藝只是2019年的技術，良率低，不能量產，整部手機唯一短板就是處理器平台，若它能換上4納米工藝的天磯9200系列，就好像河村勇輝突然長高了10多厘米，那麽Mate Pro 60便是一部能挑戰iPhone的強大機種。

2023年9月4日，顧客在華為位於杭州一家門店體驗剛購買到的華為新款手機Mate 60 Pro。（VCG）

中芯7納米屬舊科技 良率產量均低

再說產量，中芯國際能夠一年向華為供應數百萬這類7納米N+1晶片已是非常不錯，但因良率限制，要上千萬部產量是不可能的任務，如果共和黨再發狠勁，不用制裁華為，只要在所有晶片工序全面卡住中芯脖子，內地晶片產業只有較台積電再倒退7至10年，其他手機商如小米、OPPO及VIVO亦受牽連。

華為能夠受到美國制裁下推出Mate Pro 60，希望與蘋果公司的iPhone 15爭一日長短，就好像田臥勇太或河村勇輝等1.7米水平的籃球員在NBA與Lebron、Curry等巨星競爭，輸面肯定大，但無礙他們在日本人心目中的地位，所以對內地愛國用戶追捧華為手機是可以理解，但消費者好現實，從iPhone 15被網購一空便可見分野，唱好華為手機是政治正確，買蘋果手機是生活需要。

唯一值得小粉紅安慰的是，iPhone 15 Pro及Pro Max也傳出不利消息，有網民批評機身過熱，機身溫度達攝氏44度，玩「原神」遊戲時更達50度，雖然iPhone系列手機並非玩3A遊戲的上上之選，但用於製作視頻是非常普遍，同樣是流量非常高的作業，相信很易造成機身過熱。

知名的蘋果公司分析師郭明錤也對過熱問題進行分析，iPhone 15 Pro使用了散熱較差的鈦金屬外殼，讓該系列手機更輕而對散熱系統設計作出妥協，iPhone 15 Pro及Pro Max在內地官價分別為7,999元（人民幣．下同）及9,999元，是最昂貴的手機機款，究竟機身過熱對銷情有多大影響？需要進一步觀察。

華為9月25日正式發布旗艦新機Mate 60 RS非凡大師。（華為商城）

Mate 60 Pro宣傳造勢 效果弄巧成拙

華為與蘋果公司的競爭，是中美全方位競爭的縮影，美國作為攻方，連同日韓荷台等盟友不斷圍堵及打壓中國高科技，中方則持續尋求替代方案作為防守，華為今次乘美國商務部長雷蒙多訪華期間，為Mate 60 Pro的推出宣傳造勢，本身手法稚嫩，效果亦弄巧成拙，一則它銷情及氣勢完全被iPhone蓋過，二則是在總統拜登明顯放水下，讓共和黨有機會發難，追究華為是否獲得受制裁的科技，中芯出廠這批7納米的晶片，早已向美國商務部報備，美國最關注中國晶片工藝的發展水平，只有它覺得你沒有太大威脅才會放行，你急於向雷蒙多示威是否會讓她哭笑不得？

在華為推出Mate 60 Pro之後，創辦人任正非做了詳細訪問，雖然內容有不少客套話，但他提及中美科技差距的話語仍是發人深省。他強調，美國先進文化還是要學習，華為從來沒說過「打倒美國」，言下之意是與宣揚「美帝忘我之心不死」的人割蓆。

任老闆說，華為的研究，包括人工智能（AI）不比美國弱，「我們的產品如果不夠先進，就不會拿出來賣。賣不了高價，我也養不活隊伍。」任老闆所言非虛，中國AI研究水平不弱，某些方面甚至略為領先美國，但這個優勢卻受到中美一些不友善政策所影響，例如美方限制出口往中國的AI高端晶片，而中國對跨境數據流動的限制對內地AI發展更是致命打擊。

網信辦擬放寬數據出境限制

上周中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布徵求意見稿，國際貿易、學術合作、跨境生產製造和市場營銷活動相關數據出境，不包含個人信息及重要數據的，不再需要經過安全評估或者獲得認證等程序。能發布徵求意見稿，大致內容已獲官方認可，政策改弦更張是好事，利好科網平台的股價表現，亦反映之前全面審查數據的政策是不切實際，不但自傷經濟，而且窒礙了學習海外先進科技的渠道。

最近中美官員互動頻繁，冀緩和兩國陷入低谷關係，特別是中方官員更為積極，即使在美國拒絕香港特首李家超赴美參加舊金山舉行的APEC，以及因供應伊朗無人機及軍機配件再制裁多間中國公司之後，中美官員仍努力為國家主席習近平訪美作準備。

明年美國總統大選將至，現時民主共和兩黨爭相宣示反華立場，大有反華愈堅定，選票便愈多的趨勢，所以習拜會是中國領導人今年最重要的外訪，即使最終談判沒太大實質成果，能夠為美國熾熱的反華民意撥上清醒的冷水已是不錯效果。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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