小米CFO林世偉：小米13銷量較上型號增長三成　造車進展超預期

「小米之家」旺角創興店今日（30日）重新開幕，小米（1810）副總裁兼首席財務官林世偉及藝人陳豪等人出席剪綵儀式。林世偉稱，小米香港次季收入按季增長超過15%，並形容香港是非常高端市場，公司正在評估擴充新分店的可能性。其又透露，目前小米造車進度超預期，預計明年上半年會有新進展。



「小米之家」旺角創興店重新開幕。（盧翊銘攝）

小米13較上型號同比增長三成

林世偉表示，小米香港第二季度收入按季增長超過15%，今年推出的小米13銷量，較上型號小米12同比，增長超過30%。而全球智能手機業務第三季度出貨量均有所提升，具體數據將於日後披露。

他又稱，較之於市場同規格配置的手機，小米13定價於3,000元上下，性價比高，具競爭優勢。除了是次推出的小米13T系列手機之外，集團還打算將內地受歡迎的產品，如智能家電等，推向香港市場。

而現時「小米之家」在本港有10家分店，其中3家為自營，集團東亞地區部總經理李剛健指出，公司正在評估擴充新分店的可能，但尚未有具體計劃。較之於本港高成本的顧慮，公司仍會考慮選址在客流量聚集的地段，實現客流量的最大化轉換，並稱小米最大的優勢是效率。

林世偉預計造車明年上半年有新進展。（盧翊銘攝）

造車預計明年上半年有新進展

而回應《香港01》有關小米造車進展提問時，林世偉表示，造車進程超過預期，預計明年上半年會有新進展。

至於陳豪今次參與現場剪綵活動，大稱讚小米新系列有Leica鏡頭加持，影像性能強。小米Cyber dog2電子狗更可與陳豪完成握手、倒立等互動。