杭州亞運｜各大銀行向港隊健兒　提供數字人民幣錢包增值服務

今屆亞運會，各大銀行均為香港運動員提供數字人民幣錢包增值服務。

中國銀行(香港)表示，為積極支持杭州亞運會期間的數字人民幣服務，作為參與內地與香港數字人民幣跨境試點項目的機構之一，向於亞運期間使用數字人民幣錢包的中國香港代表團，提供轉數快充值服務，以便提升使用體驗。

杭州亞運期間，持有中銀香港賬戶的中國香港代表團成員，可通過轉數快為其數字人民幣錢包進行充值，快捷方便。

中銀香港補充，通過香港金融管理局牽頭成立的「轉數快」快速支付系統(FPS)和中國人民銀行數字貨幣研究所建設運行的數字人民幣系統的互聯互通，中銀香港期望可為客戶提供多渠道的充值方案，讓香港客戶可更方便地使用名下不同銀行賬戶的資金，便捷地充值不同運營機構的數字人民幣錢包。

另外，恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲亦稱，該行一直積極探討央行數碼貨幣在本港及跨境的應用，並參與數字人民幣跨境試點項目。恒生很高興讓參與今屆亞運會的香港運動員率先試用數字人民幣錢包的無縫增值服務，他們可簡易地透過恒生 Mobile App 利用轉數快為其相關錢包增值，以便在內地及香港地區試點範圍使用數字人民幣，同時亦提升跨境數碼支付效率。恒生已準備就緒，並將繼續支持促進央行數碼貨幣的發展和應用。

另一內地與香港數字人民幣跨境試點項目的參與機構中國工商銀行（亞洲）則表示，依託總行中國工商銀行作為杭州亞運會官方銀行服務合作夥伴的獨特優勢，讓杭州亞運會運動員村內的中國香港代表團率先體驗透過「轉數快（FPS）」，充值至內地「數字人民幣」應用程式中的中國工商銀行數字錢包，其後便可在運動員村內商戶以及試點地區線上線下可受理數字人民幣的場景進行消費，享受便捷安全的移動金融支付服務。

工銀亞洲又稱，體驗過數字人民幣錢包的中國香港代表團代表均認為錢包使用簡易方便，能直接透過參與是次活動的本地銀行港元及人民幣賬戶經轉數快跨境充值錢包，更能省卻兌換人民幣、預備現鈔的流程和時間，令他們在運動員村生活消費倍感輕鬆方便。

工銀亞洲副行政總裁顧旋表示，中國工商銀行（亞洲）作為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，以及內地與香港數字人民幣跨境試點項目的參與機構之一，非常高興能夠攜手總行中國工商銀行，藉杭州亞運會這一項亞洲體壇盛事，在支持亞洲體育事業發展的同時，推動數字人民幣的跨境應用，為多元化支付渠道增添選擇。